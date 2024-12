Atividades de esporte e lazer nas praias começam neste final de semana

Esportes de aventura para pessoas com deficiência, nesta sexta, em Matinhos | foto: AEN

Começam nesta sexta-feira (27) nas arenas de Matinhos as atividades de esporte e lazer da operação Verão Maior Paraná. No sábado (28), será a vez de Guaratuba e Pontal do Paraná.

As ações nas praias acontecem em seis pontos no Litoral. A Arena Verão Maior fica em Caiobá, em Matinhos. Também há os postos fixos, sendo mais um em Matinhos, no balneário que leva o nome da cidade; três em Pontal do Paraná (Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá); e um em Guaratuba (na Praia do Morro do Cristo).

Entre as atrações previstas para acontecer nestes pontos estratégicos estão aulas de ginástica, dança, recreação infantil, caminhadas, competições esportivas e gincanas. Além disso, acontecem eventos esportivos, começando pela Corrida da Virada, em Matinhos.

Confira os endereços dos postos e da arena do esportiva:

Caiobá – Arena Verão Maior e posto de atendimento – Avenida Atlântica, entre as ruas Apucarana, Paranaguá e Ponta Grossa

Matinhos – Avenida Beira Mar, entre as ruas Umuarama e Toledo

Guaratuba – Praia do Cristo, no final da Avenida Atlântica

Ipanema – Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Avenida São Luís

Shangri-lá – Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Avenida Edo Puhl

Praia de Leste – Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Rua Rio Grande do Norte

Programação inicial de esporte e lazer para o público

Verão na sua casa | foto: AEN

27 de dezembro de 2024 (sexta-feira)

Dinâmicas e brincadeiras para crianças – 9h, Matinhos

Esportes de aventura para pessoas com deficiência – 9h, Praça Hidelbrando de Araújo, Matinhos

Jogos de tabuleiro – 9h, Matinhos

Primeiros socorros para a comunidade – 9h, Matinhos

Cinema nas ruas – 9h, Matinhos

Atividades recreativas socioambientais – 9h, Caiobá

28 de dezembro de 2024 (sábado)

Muro de escalada – A partir das 8h, Caiobá e Matinhos

Cadeiras anfíbias – 8h, Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba

Ciclo de exposições das forças de segurança – 15h, Caiobá

Apresentação da Banda da PMPR – 18h, Caiobá

31 de dezembro de 2024 (terça-feira)

Corrida da Virada, em Matinhos

1º de janeiro de 2025 (quarta-feira)

Verão na sua casa (atividades recreativas) – A partir das 8h, Caiobá

3 de janeiro de 2025 (sexta-feira)

Receptivo Pico Marumbi – 8h, Estrada do Itupava S/N, Porto de Cima, Morretes

Receptivo Rio da Onça – 9h, Rua Argentina, 99, Matinhos

Oficina – Modelagem em Argila na Arena Verão Maior – 9h, Av. Atlântica, Matinhos

Oficina – Modelagem em Argila na Arena Verão Maior – 14h, Av. Atlântica, Matinhos

4 de janeiro de 2025 (sábado)

Verão vai na sua casa – Shangrilá – 8h, Pontal do Paraná

Concurso Garotinha e Garotinho Ipanema – 8h, Pontal do Paraná

Gincana – 8h, Praia de Leste, Pontal do Paraná

Caça ao tesouro – 8h, Matinhos

Concurso Garotinha e Garotinho Guaratuba – 8h, Guaratuba

Confecção de souvenirs – Couro de Peixe – Arena Verão Maior – 9h, Av. Atlântica, Matinhos

Verão Moto Show, na Arena Verão Maior Caiobá

Confecção de souvenirs – Couro de Peixe – Arena Verão Maior – 14h, Av. Atlântica, Matinhos

Ciclo de exposições das forças de segurança – 15h, Guaratuba

Programação dos eventos esportivos

Foto: SEES

31/12 – Corrida da Virada, em Matinhos

04/01 – Verão Moto Show, na Arena Verão Maior Caiobá

11/01 – Cross Games, na Arena Verão Maior Caiobá

11 e 12/01 – Torneio Verão Basquete 3×3, em Matinhos

17/01 – Troféu Elite (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná), em São Pedro do Paraná

18/01 – Vôlei de Praia Solidário, na Arena Verão Maior Caiobá

18 e 19/01 – Beach Tennis Adaptado, no Posto de Matinhos

18 e 19/01 – Circuito Paranaense de Handebol de Areia, no Posto de Matinhos

18 e 19/01 – Lobafest, na Ilha do Mel

19/01 – Levantamento de Peso Olímpico, no Calçadão de Ipanema – Pontal do Paraná

19/01 – Travessia dos Veteranos, em São Pedro do Paraná

24/01 – Travessia Noturna, em São Pedro do Paraná

24 a 26/01 – Torneio Futevôlei das Estrelas, na Arena Verão Maior Caiobá

25 e 26/01 – Best Trick Skate Red Bull, na Arena Verão Maior Caiobá

25 e 26/01 – Beach Flag, no Posto de Matinhos

26/01 – Travessia a nado, na Praia Central de Guaratuba

26/01 – Corrida dos Guarda-Vidas, na Praia de Caiobá

1º/02 – Desafio JAN de Obstáculos, em Morretes

1º e 02/02 – MMA Solidário, na Arena Verão Maior Caiobá

02/02 – Cross Country, em Morretes

02/02 – Travessia do Porto, São Pedro do Paraná

05 a 09/02 – ITF Beach Tennis, na Arena Verão Maior Caiobá

13 e 14/02 – Troféu Elite (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná), na Arena Verão Maior Caiobá

15/02 – Beach Soccer Solidário, na Arena Verão Maior Caiobá

15/02 – 4º Desafio Ronda Dos Galáticos, na Arena Verão Maior Caiobá

15 e 16/02 – Campeonato Brasileiro de Bodyboarding, local a definir

21/02 – 4º Piriathlon de Areia, em Matinhos

22/02 – Travessia Dos Veteranos, na Praia Central de Guaratuba

22 e 23/02 – Campeonato Paranaense de Surf, local a definir