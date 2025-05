Audiência pública no Paraná discute colapso da saúde mental entre bancários

Audiência pública será realizada nesta terça-feira | foto: Divulgação

A pressão por metas abusivas, o medo constante de demissões e situações de assédio moral vêm provocando o adoecimento físico e emocional de milhares de bancários e financiários em todo o Brasil. Para discutir esse cenário alarmante, a Assembleia Legislativa do Paraná recebe, nesta terça-feira (20) das 9h às 12h, uma audiência pública com o tema “Medo, pressão e assédio: a saúde mental dos bancários e financiários”.

O encontro, que tem como foco a saúde mental dos bancários e financiários sob pressão, é promovido pela deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT), coordenadora da Frente Parlamentar de Proteção da Saúde Mental, em parceria com o Sindicato dos Bancários e Financiários de Curitiba e região (SEEB Curitiba).

A proposta do evento, que será realizado no Plenarinho, é jogar luz sobre o sofrimento psíquico que se alastra de forma silenciosa entre trabalhadores do setor financeiro, onde metas abusivas, o temor constante de demissões e práticas de assédio se tornaram quase rotina. Os efeitos são o aumento expressivo de casos de ansiedade, depressão, estresse crônico e síndrome de burnout, que têm levado milhares de profissionais ao afastamento.

Os números falam por si. Só em 2024, os grandes bancos que oferecem múltiplos serviços — como crédito, investimentos e atendimento ao varejo — lideraram o ranking nacional de afastamentos acidentários por saúde mental, com 1.946 ocorrências. No total, foram 168,7 mil afastamentos desse tipo no país, sendo 2,81% deles da categoria bancária — um número desproporcional, considerando que esses profissionais representam apenas 0,8% dos empregos formais. Já entre os afastamentos previdenciários, esses bancos figuram na 5ª posição, com 8.345 casos.

A audiência pública será um espaço de escuta, denúncia e articulação. O evento terá participações de representantes do Ministério Público do Trabalho, sindicatos, especialistas em saúde mental e trabalhadores da base. Juntos, pretendem enfrentar a precarização das condições de trabalho e propor políticas públicas por ambientes mais saudáveis e humanos.

A atividade é aberta ao público e será transmitida ao vivo pelo YouTube da Assembleia Legislativa do Paraná e pela TV Assembleia. A presença da sociedade civil e de instituições é considerada estratégica para fortalecer a luta contra a naturalização do adoecimento no setor bancário. “O lucro não pode continuar custando a saúde dos trabalhadores”, resume Ana Júlia Ribeiro.