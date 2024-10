Bairros de Guaratuba ficam sem água nesta quinta por causa de obras

Estação Saí-Guaçu | Foto: Ike Stahlke / Sanepar

A Sanepar informa que, na próxima quinta-feira (31), fará a instalação de gerador de energia na Estação de Tratamento de Água Sai-Guaçú, em Guaratuba. Os serviços serão realizados entre as 9h e as 17h, e podem comprometer o fornecimento de água em Piçarras, Brejatuba, Mirim e Carvoeiro. A normalização do abastecimento está prevista para as 18h, de forma gradativa.

A Sanepar orienta a população a priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal, sem desperdícios. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

De acordo com a Sanepar, “só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo”.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.