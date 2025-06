Baixo índice de vacinação é resultado do negacionismo”, alerta deputado Arilson

Deputado na tribuna da Assembleia | foto: Orlando Kissner / Alep

A disseminação de conteúdos questionando a efetividade e a segurança das vacinas têm impactado na cobertura vacinal. O Paraná é um exemplo da baixa adesão à vacina da gripe. De acordo com levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), divulgado na última semana, apenas 45,80% do público prioritário havia tomado o imunizante, índice distante da meta de 90%.

“O baixo índice de vacinação é resultado do negacionismo. Diante disso, sugeri à Sesa que reforce as campanhas de conscientização. Vacinas salvam vidas. Não podemos permitir que a desinformação continue lotando hospitais e unidades de pronto atendimento”, avalia o deputado Arilson Chiorato (PT), que participou ontem (24/06) da audiência pública em que foi apresentado o relatório de atividades do 1º quadrimestre deste ano.

Na ocasião, o secretário de Saúde, Beto Preto admitiu que o negacionismo é um fator que tem interferido na baixa procura por vacinas. Por outro lado, o deputado ressalta a importância da imunização. “O SUS (Sistema Único de Saúde) disponibiliza a vacina gratuitamente. É só ir à unidade de saúde e tomar o imunizante, que é seguro e evita quadros graves e internações. Não vamos deixar a desinformação vencer”, afirma o parlamentar.

Casos – De acordo com dados da Sesa, do dia 15 de junho, o Paraná havia registrado 1.379 casos de influenza e 12.011 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Já o número de mortes decorrentes da SRAG, em 2025, foram de 598, sendo 124 pelo vírus da gripe. As crianças e os idosos são os amis vulneráveis.