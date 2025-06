Barco da Prefeitura de Pontal vai levar estudantes em passeios de educação ambiental

Fotos: Prefeitura Pontal do Paraná/ Clovis Santos

A Prefeitura de Pontal do Paraná lançou, nesta quarta-feira (4), durante a Semana do Meio Ambiente, um barco dedicado ao Projeto de Educação Ambiental. A iniciativa visa proporcionar aos alunos da rede pública experiências diretas com os ecossistemas da região.

O barco, batizado de “Robalão”, recentemente incorporado à frota municipal, foi doado pela Unespar (Universidade Estadual do Paraná) e passou por um processo completo de reforma e manutenção, financiado com recursos do fundo do Meio Ambiente. Foi

A embarcação será utilizada em atividades educativas com crianças das escolas locais, que agora terão a oportunidade de vivenciar a natureza de forma imersiva.

Segundo o prefeito Rudão Gimenes, o objetivo é levar os alunos a explorar o manguezal, o rio Guaraguaçu, a baía e demais áreas naturais de Pontal do Paraná. “As crianças vão poder conhecer de perto a biodiversidade do nosso litoral. Ver os animais no seu habitat, perceber os impactos da poluição, tudo isso contribui para a formação de uma consciência ambiental verdadeira”, afirmou.

Antes de iniciar o transporte dos alunos, foi realizado um passeio teste com a nova embarcação, para verificar as condições do barco após a reforma.

Durante esse percurso, já foi possível observar botos-cinza, espécie de golfinho abundante na região. “Temos aqui a maior concentração de botos-cinza do mundo. Este é um local importante de reprodução e alimentação para a espécie”, explicou Kamila Maier, coordenadora do projeto de educação ambentla Mar Maré.

O prefeito também ressaltou o valor do contato direto com o meio ambiente. “Temos conteúdos nas escolas, mas trazer os alunos para o ambiente marinho, para verem com os próprios olhos, é algo completamente diferente. Aqui, eles compreendem melhor os desafios e a beleza da natureza que nos cerca.”

Com o novo barco, a Prefeitura de Pontal do Paraná demonstra seu compromisso com a educação ambiental, ampliando as ações já desenvolvidas nas salas de aula e aproximando as crianças da natureza local.

A expectativa é criar um vínculo mais profundo entre os jovens e o território em que vivem, promovendo atitudes mais conscientes e responsáveis.

O lançamento do projeto contou com a presença do prefeito Rudão Gimenes e da vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini, além dos vereadores José Juvanete, Cirineu Marca e Jhonatan Bitencourt. Estiveram presentes também a secretária da Educação, Cíntia Mendes; o secretário do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Jackson Bassfeld; Alyne Cunha, da Gestão de Projetos da AMCORESPP; Juliana Miranda, coordenadora do Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria de Educação; Patrícia Carnasciali, diretora geral do MarMaré; Lico da Veiga, assessor do prefeito; Rubens da Veiga, presidente da Colônia de Pesca; Márcio da Veiga, diretor geral da Prefeitura de Pontal do Paraná; Flávia Deable, diretora geral; e Daniel Alexandre, diretor da Secretaria do Meio Ambiente, que também foi o responsável por pilotar o barco.