Programa avistou 46 mil golfinhos na Baía de Paranaguá em oito anos
Iniciativa da empresa TCP busca avaliar os possíveis impactos da atividade portuária monitorando espécie altamente sensível
Cercada pela Serra do Mar e pela Mata Atlântica, a Baía de Paranaguá é reconhecida tanto pela sua relevância econômica quanto pela riqueza ambiental. Por onde circularam mais de 60 milhões de toneladas de cargas em 2024, o tráfego intenso de navios divide espaço com uma biodiversidade que precisa ser preservada.
Entre os principais indicadores da saúde desse ecossistema estão os golfinhos — animais de topo de cadeia, sem predadores naturais, e altamente sensíveis a alterações no ambiente. Acompanhá-los de perto é essencial para avaliar a qualidade da Baía de Paranaguá e os possíveis impactos da atividade portuária.
Com esse objetivo, desde 2012 a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, desenvolve o Programa de Monitoramento de Cetáceos, Quelônios e Bancos de Gramíneas. De 2016 a 2024, a iniciativa registrou mais de 46 mil avistamentos de golfinhos na região, conforme os padrões de deslocamento.
“Há 13 anos mantemos essa atividade porque entendemos que, além de atender a uma exigência ambiental, ela é essencial para garantir a convivência harmoniosa entre a atividade portuária e o meio ambiente. Também se tornou uma oportunidade valiosa de produzir conhecimento científico sobre a biodiversidade da Baía de Paranaguá”, destaca Kayo Zaiats, gerente de Meio Ambiente da TCP.
O boto-cinza, espécie mais comum na Baía de Paranaguá, está classificado como “quase ameaçado” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), “vulnerável” na lista brasileira e “em perigo” na lista estadual do Paraná. Essa condição reforça a necessidade do monitoramento contínuo da espécie e de seu habitat.
Executada pela empresa de consultoria ambiental Acquaplan, a iniciativa analisa comportamentos, interações e a influência de fatores como o ruído subaquático sobre os animais, fornecendo subsídios para que o desenvolvimento portuário caminhe lado a lado com a conservação ambiental. Entre os principais comportamentos observados estão pesca, descanso, socialização e deslocamento – sendo este último o mais frequente em 2024.
Ao longo dos anos, os registros revelaram descobertas importantes: no inverno, por exemplo, costuma haver maior concentração de indivíduos, possivelmente pela abundância de presas e pela menor competição por recursos. Também foi observado que os botos utilizam as estruturas portuárias — como o casco dos navios — para cercar cardumes, estratégia que facilita a captura de peixes.
Golfinhos como bioindicadores e importância do monitoramento
Segundo especialistas, esses animais funcionam como bioindicadores ambientais: variações em sua presença ou comportamento podem sinalizar mudanças na qualidade do ecossistema.
Por isso, além da observação científica, a TCP também investe em ações de educação ambiental e diálogo com as comunidades locais, especialmente pescadores, que convivem diariamente com a presença dos golfinhos. Projetos como o Troca Solidária incentivam o descarte correto de resíduos, e também buscam conscientizar e envolver a população na preservação marinha.
“Com mais de uma década de atuação, a iniciativa se consolida como referência na região. Ela alia ciência, responsabilidade socioambiental e operação portuária, reafirmando o compromisso da TCP em desenvolver suas atividades de forma sustentável e integrada ao ecossistema da Baía de Paranaguá.”, finaliza Zaiats.
Fonte: 203 Comunicação