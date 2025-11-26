Correio do Litoral
TCP participa da campanha internacional “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”

Redação
Programação inclui palestras, roda de conversa e sessão de cinema para ampliar conscientização e apoio às vítimas

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, inicia nesta terça-feira, 25 de novembro, sua participação na campanha internacional “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”.

A iniciativa, realizada pelo quinto ano consecutivo no Terminal, segue até 10 de dezembro e reforça o compromisso da TCP com a promoção de um ambiente seguro, além de conscientizar os colaboradores sobre a importância do enfrentamento à violência de gênero.

A campanha global, presente em mais de 160 países, busca mobilizar empresas, governos e sociedade civil para combater todas as formas de violência contra mulheres e meninas. No Brasil, ela é marcada por ações educativas e práticas que incentivam a denúncia e fortalecem políticas de prevenção.

Este ano, a programação da TCP traz novas atividades, com palestras conduzidas por especialistas e rodas de conversa que abordam temas atuais como violência digital, padrões de comportamento e estratégias para romper o ciclo da violência. As ações foram planejadas para promover informação, acolhimento e diálogo entre colaboradores, reforçando a cultura de respeito e igualdade dentro do Terminal.

“Como a maior empregadora do litoral paranaense, a TCP reconhece o seu papel para a promoção de um futuro mais justo e seguro para as mulheres. As ações realizadas na campanha têm um objetivo claro de conscientizar nossos colaboradores para identificar situações de violência e encorajar a denúncia. O engajamento da sociedade civil e da iniciativa privada são fundamentais para a erradicação dos casos de violência contra a mulher e o Terminal segue firme neste compromisso”, afirma Washington Renan Bohnn, gerente de Recursos Humanos e Qualidade da TCP.

Além de integrar a campanha global dos 16 Dias de Ativismo, a TCP se destaca como a primeira empresa de Paranaguá a aderir ao programa Emprega + Mulheres, que incentiva a contratação de mulheres no mercado de trabalho. No Terminal, essa adesão se traduz em ações concretas, como a priorização de oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade e a implementação de políticas rigorosas de prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no ambiente corporativo.

Programação terá participação do Tribunal de Justiça e sessão de cinema

Entre as atividades realizadas durante a campanha de “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres” está uma roda de conversa com o tema “Papo de homem pra homem – ‘Quebrando silêncios: debate sobre a violência de gênero'”. O evento contará com a presença do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Paranaguá, Leonardo Marcelo, do advogado da Defensoria Pública do Paraná, Luis Coletti, e do sargento da Polícia Militar, Adenildo Gonçalves, que atua na Patrulha Maria da Penha.

No encerramento da campanha, a TCP promoverá uma sessão especial para seus colaboradores com a exibição do curta-metragem “Tente Sua Sorte”, que trata de temas como as diferentes formas de violência doméstica sofrida por mulheres. Após a exibição, será aberto um espaço para diálogo sobre os assuntos retratados, que serão mediados pela diretora e roteirista do filme, Guenia Lemos. A produção do curta foi viabilizada por meio do apoio via incentivo fiscal (Lei Rouanet) realizado pela TCP, em 2022.

