Oficina de Pintura reúne comunidade e transforma escola de Eufrasina

Com apoio da Portos do Paraná, programa Pguá + Cores chega às ilhas e comunidades marítimas do Litoral, estimula o turismo e transforma a região em galeria de arte a céu aberto

Fotos: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Com tintas e pincéis nas mãos, alunos e professores da comunidade da Ilha de Eufrasina, no litoral do Paraná, participaram da primeira Oficina de Pintura do projeto Ilhas Mais Cores (Pguá + Cores). A iniciativa, realizada na última terça-feira (23), na Escola Municipal da Ilha de Eufrasina, tem a missão de levar arte, cor e pertencimento às comunidades caiçaras de Paranaguá. A ação marca uma nova fase do projeto, que conta com apoio da Portos do Paraná, por meio da Cia Ambiental.

“A nossa ideia é promover uma grande transformação. Em Eufrasina temos uma associação bem fortalecida, o que nos permite desenvolver vários projetos importantes, como o Comunidades Sustentáveis. Queremos deixar a ilha cada vez mais bela e sustentável”, destacou o coordenador de Comunicação, Educação e Sustentabilidade, Pedro Pisacco.

A oficina já foi realizada em outras ilhas e comunidades marítimas do Litoral. Desta vez, a Vila de Eufrasina também participará de um mutirão de pintura, marcado para o dia 11 de outubro. “Com o apoio da Portos do Paraná, conseguimos chegar pela primeira vez a uma ilha, levando a perspectiva de transformar espaços com murais de arte”, afirmou o artista Gio Montenegro, idealizador do Pguá + Cores.

Os locais a serem pintados devem seguir o padrão das ações já realizadas em espaços públicos de Paranaguá, como a antiga ponte de acesso à Ilha dos Valadares e o monumento conhecido como Caranguejo da Rodoviária.

Gio também comentou sobre o propósito do projeto. “Enxergo a criança como um exercício para o futuro. Se conseguirmos que elas entendam a beleza e a importância do território em que vivem, já teremos dado um passo para o fortalecimento da região”, disse.

Durante a oficina, os temas principais foram o caranguejo e o manguezal, abordando a relação entre arte e educação ambiental. Os participantes aprenderam sobre o processo criativo utilizando elementos da cultura caiçara, como barcos e redes de pesca.

A estudante Anelise dos Santos Fernandes, 18 anos, que mora na Ilha de Europinha e estuda em Eufrasina, aprovou a experiência. “Eu acho que a escola fica mais atrativa, tanto para quem vem de fora quanto para os alunos. É para deixar bonito também”, afirmou.

Outro participante foi Enzo dos Santos Viana, 6 anos, que pintou uma estrela-do-mar na parede da instituição. Inspirado pela família, que gosta de desenhar, o menino se divertiu. “Achei legal”, disse.

Mutirão

A expectativa da comunidade é grande para o mutirão do dia 11 de outubro, que promete deixar a ilha mais colorida, viva e acolhedora. A atividade será aberta ao público e contará com linha de barco Paranaguá–Eufrasina, ao valor de R$ 20 (ida e volta). Para participar, é necessário se inscrever em link que será divulgado no Instagram @pguamaiscores.

“Que a gente consiga consolidar o projeto Ilha Mais Cores como algo maior, transformando Eufrasina em uma grande galeria de arte urbana a céu aberto”, reforçou Montenegro.

Parceria

Esta é mais uma ação conjunta entre a Autoridade Portuária e o Pguá + Cores. Em abril deste ano, a Portos do Paraná promoveu a limpeza da Ponte de Pedestres da Ilha dos Valadares, estrutura que recebeu um mutirão artístico do programa.

Curiosidades

Eufrasina não é uma ilha, a vila onde moram 70 famílias fica no continente, às margens da baía de Paranaguá, a 12,6 km do centro da cidade. É chamada de ilha pela comunidade porque o acesso é feito pelo mar. O nome homenageia uma das primeiras moradoras do local, Frasina.

