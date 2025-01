Bebê nasce na BR-277 pelas mãos de socorristas da rodovia

Imagem: Divulgação EPR Litoral Pineiro / editada

Um bebê nasceu na madrugada deste domingo (5) dentro da ambulância da concessionária da rodovia BR-277.

A mãe do bebê, moradora do bairro Alexandra, chegou à Base Operacional da EPR Litoral Pioneiro localizada na BR-277, às 1h43, levada ao local pelo marido e o tio. A jovem de 25 anos já estava em trabalho de parto, com fortes dores, e foi imediatamente acomodada na ambulância. Logo em seguida a bolsa se rompeu e poucos minutos depois Pietra veio ao mundo

“Pelas condições da mãe, sabíamos que o parto seria muito rápido e que não daria tempo de chegar ao hospital, por isso deixamos tudo preparado para o nascimento. E foi muito rápido mesmo, depois que ajeitamos tudo, a magia aconteceu. Ela nasceu bem, chorando”, conta a socorrista Elaine Dias, que prestou atendimento junto com Eduardo Fontes de Andrade e Claudia Elisa Camargo. Pietra e a mãe foram levadas para o Hospital Regional de Paranaguá.

“Nós não conseguiríamos chegar a tempo ao hospital, a neném nasceu dentro da ambulância! Somos gratos a todos da EPR Litoral Pioneiro”, disse o familiar.

A equipe é a mesma que realizou o parto de Maria Valentina, também moradora de Alexandra, em setembro do ano passado. A mãe de Pietra, inclusive, comentou sobre a situação com os socorristas. Apesar das coincidências, Elaine diz que todos se emocionaram mais uma vez. “É muito legal, digo que em todos os partos eu vou chorar. Cada um é diferente do outro, é outra criança, é outra mãe. É sempre muito gratificante, normalmente atendemos situações tristes, mas nesses casos é vida, é mais um bebê”.

Assim como Pietra e Maria Valentina, que nasceram em Paranaguá, a pequena Isadora também chegou pelas mãos de socorristas em uma ambulância da EPR Litoral Pioneiro. Isadora nasceu em agosto, na PR-151, em Carambeí.