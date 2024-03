Beneficiários de 4 cidades do Litoral tiveram Bolsa Família antecipado em fevereiro

Rua alagada em Guaratuba | Foto: Karine Furuushi – 23/01/24

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) unificou o pagamento do Bolsa Família do mês de fevereiro para municípios paranaenses que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido por conta de tempestades, estiagem e questões sanitárias.

Moradores de quatro municípios do Litoral do Paraná foram beneficiados: Antonina, Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. A decisão se deve às fortes chuvas que atingiram as cidades no mês de janeiro. A região voltou a ser atingidas por chuvas acima da média no mês de fevereiro.

Mais de 24,9 mil famílias de 12 cidades (confira a lista completa ao fim da matéria) puderam movimentar os valores no dia 23, sem seguir o escalonamento previsto conforme o número de identificação social (NIS). O investimento do Governo Federal para essas famílias foi de mais de R$ 17 milhões.

Para municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, o MDS adota medidas especiais para garantir que as famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família possam sacar o recurso.

As ações iniciais são válidas por dois meses e incluem a liberação dos valores, logo no primeiro dia do calendário do pagamento, para todas as famílias beneficiárias do município afetado.

Outra medida é a autorização de saque sem cartão e sem uso de documentos (para beneficiários que os tenham perdido), com uso da Declaração Especial de Pagamento emitida pela gestão municipal.

Municípios do Paraná com pagamento unificado do Bolsa Família em fevereiro:

Antonina

Capitão Leônidas Marques

Chopinzinho

Guaratuba

Ivaipora

Matinhos

Paranavaí

Pérola

Pontal do Paraná

Primeiro de Maio

Quedas do Iguaçu

São João do Ivaí