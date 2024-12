Bombeiros anunciam 100 postos de guarda-vidas no Litoral: 5% a mais

Foto: CBMPR

O Litoral do Estado terá um aumento de 5% no número de postos de guarda-vidas ativos nesta temporada do Verão Maior Paraná. Alguns dos principais pontos utilizados pelos banhistas já contam com monitoramento do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) desde setembro. A partir de 14 de dezembro, o efetivo integral atuará na região distribuído em 100 locais de banho, além das ações de monitoramento itinerantes.

De acordo com o comandante do 8º Grupamento de Bombeiros e coordenador operacional da Costa Leste, major Fabricio Frazatto, haverá reforço no número de postos de guarda-vidas em todos os municípios. “Eles serão divididos entre os municípios de Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná, além de pontos na Ilha do Mel, em Paranaguá, e ações concentradas aos finais de semana e feriados em Antonina”, explicou.

Além da equipe do 8º Grupamento, bombeiros de todas as regiões do Estado serão enviados para o Litoral para reforçar as ações de monitoramento, orientação e salvamento, assim como cerca de 270 guardas-civis voluntários. “Serão mais de 800 profissionais já designados entre o efetivo militar, além dos guarda-vidas civis, que estarão dedicados a guarnecer o nosso Litoral e evitar mortes por afogamento”, disse Frazatto.

Até o momento, já estão em funcionamento os postos de guarda-vidas da Curva do Félix, Ponte de Ferro e Porto de Cima, em Morretes; da Praia Central, Volta das Canoas, Brejatuba I, Curaçao, Candeias, Nereidas II e Coroados II, em Guaratuba; nos balneários de Caiobá, Trombeta, Sesc, Av. Curitiba, Riviera II, Betaras e Associação, em Matinhos; e em Monções I, Leste II, Ipanema II, Shangri-la II e Pontal I, em Pontal do Paraná.

ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS – Além do reforço no número de postos de guarda-vidas, os profissionais também contarão com estruturas mais seguras e confortáveis, feitas com contêineres. Elas contam com sistema de prevenção de descargas elétricas causadas por raios, além de proteção térmica aos ocupantes.

“Isso significa mais eficiência no trabalho dos guarda-vidas, que estarão em melhores condições para ações de prevenção e salvamentos ao longo da temporada”, afirma o comandante do 8º Grupamento.

Assim como já ocorreu na edição anterior do Verão Maior Paraná, o trabalho de monitoramento dos guarda-vidas contará com o apoio de drones, dessa vez em maior quantidade ao longo dos balneários. O objetivo é garantir a prevenção e orientação dos banhistas, sobretudo em horários em que os postos de guarda-vidas estão fechados.

“Identificamos que em temporadas anteriores havia uma incidência de afogamentos nos horários em que os postos não estavam abertos, antes das 8h e depois das 19h. Por isso, vamos efetuar ações preventivas de fiscalização e rondas de monitoramento que serão reforçadas com a utilização dos drones nestes horários”, disse Frazatto.

Para garantir uma mobilidade adicional, os guarda-vidas terão bicicletas elétricas à disposição para uso no monitoramento em áreas onde há uma grande distância entre os postos com mais rapidez. Eles complementam o trabalho de ronda que já é feito pelo CBMPR com viaturas, quadriciclos e embarcações.

Apesar de toda a estrutura que será empregada pelo Governo do Estado para garantir a segurança nos balneários – que compõem o maior investimento da história do Verão Maior Paraná – o major responsável alerta para a importância da colaboração dos veranistas.

Segundo Frazatto, são várias inovações que estão sendo planejadas e que serão executadas pelo Governo do Estado nesta temporada, além do empenho dos bombeiros para que não haja registro de óbitos por afogamentos no Litoral. “Esperamos, porém, que a população também faça a sua parte, tendo consciência dos riscos e ameaças que o mar representa e que busquem áreas monitoradas pelos guarda-vidas para se banhar”, enfatiza.