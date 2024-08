Bombeiros encerram 2º dia de buscas por suposta aeronave em Morretes

Foto: Catve / Reprodução

O segundo dia de buscas por um aeronave que supostamente teria caído na Serra do Mar, em Morretes, encerrou depois de ser vasculhada uma área de aproximadamente 125 mil metros quadrados.

O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas no final da tarde desta sexta-feira (2), com rês equipes. A região continua com forte neblina, impedindo o sobrevoo de helicóptero, o que poderia agilizar as buscas. Nem mesmo foi possível usar drone.

Neste sábado (3), foi decidido que as buscas serão retomadas quando houver condições de visibilidade, e apenas por via aérea, com helicóptero do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas) e por drone.

No final da manhã de quinta-feira (1º), moradores da região afirmaram ter ouvido um estrondo e visto fumaça saindo da mata. Um comerciante da Estrada da Graciosa conta que a fumaça era densa e preta.

Não há nenhuma informação oficial sobre desaparecimento de aeronave na região.