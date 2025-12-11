Correio do Litoral
Cães farejadores apoiam Operação Faro no Pátio de Triagem da Portos do Paraná

Ação integrada da ANTT, PMPR com apoio da Portos do Paraná intensifica combate ao tráfico e garante maior segurança aos caminhoneiros
Fotos: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

A Portos do Paraná recebeu, nesta terça e quarta-feira (9 e 10), a Operação Faro, uma ação integrada do Ministério da Justiça e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Os agentes contaram com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), que empregou cães farejadores (K9) treinados para detectar substâncias entorpecentes e até armas de fogo.

A operação faz parte das iniciativas de repressão em áreas de fronteira e de grande circulação de veículos de transporte. Em Paranaguá, o foco foi o Pátio de Triagem da empresa pública.

“A presença da ANTT e da PMPR com os cães na área de triagem é fundamental. Quando os órgãos fiscalizadores trabalham de forma conjunta, o processo se torna mais confiável para todos, especialmente para os caminhoneiros, que passam a ter maior garantia de regularidade e proteção no transporte. Para o Porto, esse trabalho integrado eleva a qualidade da operação e fortalece a credibilidade de todo o processo logístico”, destacou Bruno Guimarães, coordenador de Pátios da Portos do Paraná.

De acordo com o 2º tenente Thiago Rodrigues Manassés, “a Operação Faro tem como objetivo o combate ao tráfico na região de Paranaguá”.

O oficial explicou que a fiscalização atuou em duas frentes, cada uma com apoio dos cães farejadores. “Não tivemos nenhuma apreensão, mas surgiram algumas suspeitas. Porém, nenhuma irregularidade foi confirmada”, afirmou.

O policial também observou que os cães são capazes de localizar drogas psicoativas, comumente conhecidas como “rebites”, utilizadas para inibir o sono. No entanto, os efeitos colaterais dessas substâncias comprometem os reflexos e sentidos dos motoristas, o que pode provocar acidentes graves nas rodovias.

Para o caminhoneiro Valdivio Donizete Lira, morador de Pinhais (PR) e com 35 anos de estrada, ações como essa são essenciais. “Ótima operação. Inclusive fizeram no caminhão em que eu trabalho. No meu caso, é um mérito porque a gente faz tudo certo e quer que continue tudo certo. É importante também para a segurança de todos no trânsito, porque a pessoa que usa rebite não fica em seu estado normal”, destacou.

Fiscalização do frete

Paralelamente, a ANTT verificou se os valores pagos pelo frete estavam de acordo com o mínimo estabelecido para cada tipo de carga. “Pedimos toda a documentação dos motoristas selecionados que entram no Pátio de Triagem e analisamos. Conferimos se foi emitido o vale-pedágio, se os caminhões têm registro nacional e se o pagamento do piso está sendo cumprido”, explicou Caroline Pereira Chalegre, chefe do escritório de fiscalização da ANTT em Curitiba.

Fonte: GCom Portos do Paraná

