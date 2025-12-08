Portos do Paraná alerta para risco de temporais nesta terça-feira

Alerta de mau tempo para terça e quarta traz orientações de medidas preventivas em terra e mar

O Simport ( Sistema de Meteorologia da Portos do Paraná) alerta para tempo instável na região portuária, devido à passagem de um ciclone extratropical pelo oceano, com chuvas expressivas e possibilidade de temporais com raios nesta terça-feira (9).

Na quarta-feira (10/12), o sol volta a aparecer entre nuvens, mas os ventos devem continuar fortes. A passagem do ciclone favorece uma frente fria, que intensifica as rajadas de vento, com picos próximos de 54 km/h durante a tarde.

A Portos do Paraná orienta que, em casos de temporais ou condições adversas, os colaboradores devem evitar locais de risco. A qualquer sinal de perigo, o colaborador deve sair imediatamente da faixa portuária.

Para medidas preventivas em terra e mar, também deve-se:

• fazer o reforço no fundeio de navios, com máquinas prontas para manobras emergenciais;

• reforçar os cabos de amarração de navios atracados;

• manter rebocadores em stand-by para emergências;

• manter terminais e equipes de amarração em prontidão;

• realizar o travamento de equipamentos portuários (guindastes, shiploaders etc.);

• manter atenção e travamento de peças com grandes áreas vélicas.