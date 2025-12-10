Natal Solidário: Papai Noel recebe crianças até quinta-feira no Porto de Paranaguá
Ação faz parte da campanha Natal Solidário da Portos do Paraná, que está arrecadando doações de brinquedos para famílias em vulnerabilidade social
Várias crianças, incluindo bebês, tiraram fotos com o Papai Noel da Portos do Paraná, nesta terça-feira (9), no Palácio Taguaré, em Paranaguá. A ação integra a campanha Natal Solidário, realizada pela empresa pública, que busca arrecadar 2,2 mil brinquedos para famílias em situação de vulnerabilidade social no município.
A estagiária da Diretoria Jurídica, Júlia Gabriela, trouxe a prima de dois anos, Ayla, para conhecer o Papai Noel. “Ela queria pedir um neném para o Papai Noel, que é uma boneca. Quando eu disse que ia trazer ela aqui, ficou o dia inteiro falando: ‘Juju, Papai Noel!’”, contou.
A estudante Melissa Brito veio com a filha, Antonella, de cinco anos, para ver o Papai Noel pela primeira vez. “Viemos prestigiar essa arrecadação que está sendo muito boa, muito grande e também vai ajudar muitas crianças. A Antonella riu bastante e quase arrancou a barba do Papai Noel e, agora, está cheia de cabelos brancos”, afirmou.
O convite é para todos
O bom velhinho fará novas visitas ao Palácio Taguaré nesta quarta e quinta-feiras (10 e 11). Todos os moradores de Paranaguá estão convidados a trazer seus filhos, enteados, sobrinhos e netos, para doar um brinquedo e registrar esse momento especial com o Papai Noel.
“O Natal Solidário vai contribuir com as comunidades carentes. Todo mundo está demonstrando solidariedade, carinho, amor e doações”, destacou a coordenadora de Assistência Médica e Social da Diretoria Administrativa e Financeira, Mônica Denardi.
Comunidade portuária
Como forma de apoio do Natal Solidário, a Diretoria de Operações entregou, no dia 9 de dezembro, cerca de 900 brinquedos arrecadados junto à comunidade portuária e colaboradores.
A campanha segue até o dia 18 de dezembro, com pontos de coleta no Palácio Taguaré e no Palácio Dom Pedro. As doações serão entregues ao Grupo Very Good e ao Centro Cultural 5C.
Fonte: GCom Portos do Paraná