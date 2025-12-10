Correio do Litoral
Natal Solidário: Papai Noel recebe crianças até quinta-feira no Porto de Paranaguá

Redação
Ação faz parte da campanha Natal Solidário da Portos do Paraná, que está arrecadando doações de brinquedos para famílias em vulnerabilidade social
Fotos: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Várias crianças, incluindo bebês, tiraram fotos com o Papai Noel da Portos do Paraná, nesta terça-feira (9), no Palácio Taguaré, em Paranaguá. A ação integra a campanha Natal Solidário, realizada pela empresa pública, que busca arrecadar 2,2 mil brinquedos para famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A estagiária da Diretoria Jurídica, Júlia Gabriela, trouxe a prima de dois anos, Ayla, para conhecer o Papai Noel. “Ela queria pedir um neném para o Papai Noel, que é uma boneca. Quando eu disse que ia trazer ela aqui, ficou o dia inteiro falando: ‘Juju, Papai Noel!’”, contou.

A estudante Melissa Brito veio com a filha, Antonella, de cinco anos, para ver o Papai Noel pela primeira vez. “Viemos prestigiar essa arrecadação que está sendo muito boa, muito grande e também vai ajudar muitas crianças. A Antonella riu bastante e quase arrancou a barba do Papai Noel e, agora, está cheia de cabelos brancos”, afirmou.

O convite é para todos

O bom velhinho fará novas visitas ao Palácio Taguaré nesta quarta e quinta-feiras (10 e 11). Todos os moradores de Paranaguá estão convidados a trazer seus filhos, enteados, sobrinhos e netos, para  doar um brinquedo e registrar esse momento especial com o Papai Noel.

“O Natal Solidário vai contribuir com as comunidades carentes. Todo mundo está demonstrando solidariedade, carinho, amor e doações”, destacou a coordenadora de Assistência Médica e Social da Diretoria Administrativa e Financeira, Mônica Denardi.

Comunidade portuária

Como forma de apoio do Natal Solidário, a Diretoria de Operações entregou, no dia 9 de dezembro, cerca de 900 brinquedos arrecadados junto à comunidade portuária e colaboradores.
A campanha segue até o dia 18 de dezembro, com pontos de coleta no Palácio Taguaré e no Palácio Dom Pedro. As doações serão entregues ao Grupo Very Good e ao Centro Cultural 5C.

Fonte: GCom Portos do Paraná

