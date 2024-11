Câmara de Matinhos faz audiência pública sobre Plano Diretor e Plano de Mobilidade

Audiência acontece nesta quinta-feira (21), a partir das 18h | foto: Câmara de Matinhos

A Câmara Municipal de Matinhos promove, nesta quinta-feira (21), uma audiência pública para apresentar e discutir os projetos do Plano Diretor e o do Plano de Mobilidade Urbana do Município.

A proposta do novo plano diretor foi concluída pelo Executivo depois de 18 anos de discussões em impasses. Após diversas audiências públicas, foi apresentada em uma conferência Municipal no dia 24 de outubro. Traz grandes mudanças no zoneamento e no limite de andares dos prédios em diversas regiões.

O Plano de Mobilidade foi elaborado pela primeira vez. De acordo com a Prefeitura, “tem como objetivo melhorar a infraestrutura de transportes e facilitar a locomoção dos moradores e visitantes”.

Os projetos precisam ser votados pelos vereadores e sancionados pelo prefeito.

A audiência pública será realizada no Plenário da Câmara, que fica na rua Albano Muller, 95 – Calçadão Central.

Os documentos do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade podem ser consultados no site da Câmara.

Arquivos:

Plano Diretor – Matinhos – Arquivo unificado (.pdf)

Plano de Mobilidade Urbana – Matinhos (.pdf)

Caderno A – Produto Final Relatórios (.pdf)