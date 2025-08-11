Obra da Ponte de Guaratuba tem 16 vagas para contratação imediata

Foto: Felipe Henschel/AEN

A obra da Ponte de Guaratuba está com 16 vagas de emprego abertas para contratação imediata em funções diversas. As oportunidades contemplam diferentes áreas, todas exigindo experiência prévia e, em alguns casos, certificações específicas para garantir a segurança e a qualidade do serviço.

As vagas disponíveis para a obra são: carpinteiro (6 vagas), com necessidade de comprovar experiência mínima de seis meses na função; marinheiro de convés (3 vagas), que exige habilitação MAC/CIR emitida há pelo menos um ano; mecânico montador (4 vagas), que requer seis meses de experiência comprovada e certificado de treinamento; motorista de caminhão munck (2 vagas), que exige seis meses de experiência e apresentação de certificado de treinamento; e pedreiro (1 vaga), com necessidade de comprovar, no mínimo, seis meses de experiência na função.

Os candidatos devem ficar atentos aos requisitos específicos de cada cargo, especialmente no que diz respeito à apresentação de habilitações e certificados obrigatórios no ato da contratação.

Para se candidatar, interessados podem encaminhar o currículo por um dos seguintes canais: e-mail: [email protected]; na Rua Nossa Senhora de Lourdes, nº 298, Centro, Guaratuba, no canteiro administrativo da obra; ou na Agência do Trabalhador de Guaratuba, na Rua Dr. Carlos Cavalcante, nº 278, Centro, Guaratuba.

O secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo, destaca que as obras de infraestrutura no Litoral estão contribuindo para gerar emprego e renda, beneficiando profissionais experientes e movimentando a economia local. “As obras de infraestrutura estão gerando muito emprego e renda para centenas de famílias no Litoral. Essa é uma oportunidade para profissionais experientes contribuírem com essa obra emblemática”, destaca.

De acordo com o Consórcio Nova Ponte, atualmente 927 pessoas estão trabalhando em todos os turnos na Ponte de Guaratuba, inclusive de madrugada, com trabalhos praticamente ininterruptos. Esse é o maior volume de profissionais contratados desde o início da construção, em 2024.

70% concluída

A construção da Ponte de Guaratuba já alcançou 70% de execução, conforme dados técnicos do boletim de obras do mês de julho. A construção, que está entre as mais aguardadas pelos paranaenses, com acompanhamento praticamente em tempo real, teve importantes avanços nos acessos viários, que ligarão a estrutura principal à PR-412, nos dois extremos da Baía de Guaratuba.

Em toda a ponte da ponte, até o momento, foi registrada a marca de 58 estacas concretadas. Foram concluídas 23 estacas do trecho estaiado e 35 do trecho pré-moldado. Ao total, são 64 estacas, sendo 24 no trecho estaiado e 40 no trecho pré-moldado.

A obra é um investimento de quase R$ 400 milhões do Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL). A previsão de conclusão é abril de 2026.

A obra pode ser acompanhada em tempo real através das câmeras de monitoramento aqui.