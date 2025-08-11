Correio do Litoral
Guaratuba mais que dobra contratações formais e supera total de 2024 em apenas 7 meses

Guaratuba registrou um crescimento de 122% nas colocações no mercado formal de trabalho entre janeiro e julho de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024, informa a Prefeitura. Por intermediação da Agência do Trabalhador, 452 pessoas foram empregadas nos primeiros 7 meses deste ano, contra 203 no ano passado.

O número já supera inclusive todo o ano de 2024 , quando foram contabilizadas 439 colocações.

“Os dados são do relatório gerencial do Sistema Nacional de Emprego (Sine), enviado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e mostram Guaratuba em sintonia com o bom desempenho do Paraná, que lidera o ranking nacional de colocações via Sine”, informa.

O estado responde por 29% de todos os empregos gerados por intermediação no Brasil no primeiro semestre de 2025, conforme dados do MTE. No Paraná funcionam 218 Agências do Trabalhador oferecendo vagas, qualificação profissional, orientação e outros serviços numa parceria com o Ministério do Trabalho/Sine, Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda e prefeituras.

➡️ A Agência do Trabalhador de Guaratuba está localizada na Rua Dr. Carlos Cavalcante, 278, Centro, com atendimento das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

