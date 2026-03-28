Campanha da Portos do Paraná arrecada meia tonelada de chocolates para a Páscoa

Doações de funcionários e da comunidade portuária vão beneficiar 1.500 crianças em situação de vulnerabilidade social

Foto: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

Mais de meia tonelada de chocolates foi arrecadada pela comunidade portuária, em conjunto com a Portos do Paraná, idealizadora da campanha Páscoa para Todos. O primeiro repasse foi realizado nesta sexta-feira (27), para o Centro Cultural 5C. Ao todo, 300 kits, contendo uma caixa de bombons e chocolates tipo wafer, serão entregues neste sábado (28), durante uma festa na sede da entidade, localizada no Parque São João, em Paranaguá.

A solidariedade dos funcionários da empresa pública e da comunidade portuária também vai beneficiar o Grupo Very Good, com entrega prevista para domingo (29), além da comunidade marítima do Amparo, na próxima semana. Ao todo serão 1517 kits.

“Mais uma vez, nossos funcionários e a comunidade portuária demonstraram o quanto são solidários com meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social. É sempre gratificante poder ajudar”, destacou Monica Gori Denardi, coordenadora de Assistência Médica e Social da Diretoria Administrativa e Financeira.

Para a coordenadora administrativa geral do Centro Cultural 5C, Karina Xavier, as doações fazem grande diferença. “Trabalhamos o ano todo com projetos para evitar que crianças e adolescentes permaneçam nas ruas fora do período escolar. Ao longo do ano, preparamos momentos de integração com lanche, brincadeiras, recreação e até presentes. Para muitas crianças, o único chocolate que receberão nesta Páscoa será o arrecadado pela Portos do Paraná”, afirmou.

Como contribuir com o projeto

Quem tiver interesse em contribuir com as ações do Centro Cultural 5C, ou atuar como voluntário nos projetos, pode entrar em contato pelo telefone (41) 98525-1185 ou visitar a entidade, localizada na Rua Renato Leone, 18, no Parque São João, em Paranaguá.

Fonte: Gcom Portos do Paraná