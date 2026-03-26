Reforma patrocinada pela Portos do Paraná melhora visitação no Aquário de Paranaguá

Projeto que faz parte do programa “Apadrinhe o seu recinto”, inclui realidade virtual e melhorias estruturais nos tanques

Fotos: Mayara Locatelli/Portos do Paraná

A beleza dos pinguins-de-magalhães está mais evidente no Aquário de Paranaguá após a reforma da área destinada às aves marinhas. O trabalho foi patrocinado pela Portos do Paraná. Nesta quarta-feira (25), a Autoridade Portuária apresentou as melhorias realizadas e as próximas reformas, que serão feitas na instituição.

Desde 2025, a Portos do Paraná participa do projeto “Apadrinhe o seu recinto” e escolheu os tanques Oceano e Pinguinário para direcionar os investimentos. No primeiro espaço, foram realizadas manutenção no tanque, pintura das paredes e reparos na iluminação.

“A experiência para o público ficou melhor, o que é fundamental para nós, além do bem-estar animal”, destacou o gerente de Meio Ambiente da Portos do Paraná, Thales Trevisan.

Também foi realizado o polimento do vidro e a criação de um ambiente imersivo que remete à região da Patagônia, habitat natural dos pinguins-de-magalhães, presentes na Argentina e no Chile.

“A gente tem visto, principalmente nas avaliações do Google, algumas mensagens motivadoras. Antes, com o vidro sujo, as pessoas não conseguiam ver direito os pinguins. Agora saem daqui com outra impressão”, afirmou a diretora do Aquário de Paranaguá, Camila Virga.

Ambiente imersivo inspirado na Patagônia

No mesmo espaço, foram disponibilizados óculos de realidade virtual, permitindo que os visitantes visualizem as aves em seu ambiente natural. Existem cerca de 18 espécies de pinguins descritas no mundo e, ao contrário do que muitos imaginam, apenas cinco vivem no gelo. Ainda assim, todas habitam ambientes frios como as praias da Patagônia, onde as temperaturas variam entre 10°C e 15°C durante a maior parte do ano.

Além disso, os dois espaços receberam aparelhos de TV que exibem informações sobre os animais e a vida marinha. O próximo passo será a aquisição de equipamentos para o sistema de filtragem, o que proporcionará maior transparência à água.

Percepção do público e impacto na visitação

Outro ambiente que está passando por reformas é o tanque Oceano, que abriga mais de 200 peixes, e priorizou melhorias nos sistemas de filtragem e iluminação. Com isso, o público passou a perceber uma água mais clara, permitindo melhor visualização dos animais. A próxima etapa será de investimentos no cenário do tanque.

“O tanque ficou muito mais vivo e, consequentemente, as apresentações mais coloridas. A nova iluminação foca diretamente na gente durante o mergulho”, afirmou a nadadora Daniela dos Santos, que representa a sereia do aquário.

O paranaense aposentado Paulo Simon aproveitou o passeio para conhecer o espaço e se encantou. “É um lugar bonito, que faz bem para a gente. Com certeza vou indicar o passeio para outras pessoas”, disse.

Fonte: GCom Portos do Paraná