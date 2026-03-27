Profissionais da Portos do Paraná passam por formação internacional em logística de commodities

Iniciativa reforça estratégia de qualificação técnica da empresa

Foto: Maitê Oliveira/Gcom Portos do Paraná

Cinco profissionais da Portos do Paraná concluíram o curso Especialista Internacional em Comércio, Finanças e Logística de Commodities. A iniciativa representa mais uma oportunidade de qualificação do quadro de empregados da empresa pública, com uma formação que incluiu um módulo na Europa e dois segmentos em Paranaguá.

O curso ampliou a capacitação dos participantes sobre estruturas portuárias de referência, além de apresentar um panorama atualizado do comércio marítimo internacional e seus contextos geopolíticos. O encerramento ocorreu nessa terça-feira na sede da Portos do Paraná.

“Foi muito importante este aprendizado e fortaleceu as possibilidades de crescimento profissional dos participantes”, destacou Enrique Peña, instrutor do curso, diretor da Port Scope e mestre em Economia e Logística Internacional.

Conteúdo estratégico para o setor portuário

O módulo 1 contou com visitas aos portos de Porto de Hamburgo, na Alemanha; Porto de Antuérpia, na Bélgica; e Porto de Roterdã, nos Países Baixos, com foco no comércio internacional de commodities líquidas e sólidas — cargas de alta complexidade e com diferentes modelos logísticos.

O segmento 2 tratou do funcionamento do mercado e suas lógicas de risco, enquanto o módulo 3 se concentrou nos detalhes da logística de commodities, suas complexidades, estratégias e riscos.

“Com essa imersão, passamos a ser mais uma engrenagem para trazer bons resultados para o nosso dia a dia nos Portos de Paranaguá e Antonina. O nosso time agora está mais capacitado para contribuir para a construção de um porto do futuro”, avaliou Willian Kesseli, conferente de Capatazias da Diretoria de Operações Portuárias (DOP).

Segundo a assessora da Diretoria de Desenvolvimento Empresarial (DDE), Aline Rylander, a participação foi uma excelente experiência. “Aprendemos um pouco mais sobre logística, inovação e tecnologias aplicadas no setor portuário, assim como sobre o mercado de commodities”, destacou.

Na avaliação do coordenador de Pátios da DOP, Bruno Guimarães, a capacitação mantém a Portos do Paraná na vanguarda. “O curso trouxe uma visão mais integrada da cadeia de commodities, conectando aspectos logísticos, financeiros e operacionais. Isso é fundamental para o porto, pois permite identificar oportunidades de melhoria, reduzir riscos e aumentar a eficiência das operações”, afirmou.

Para Jihad Hammoud Taha, coordenador de Granéis de Importação na DOP, a didática do curso foi um diferencial. “Um conteúdo rico e relevante, abordando diversos temas da logística nacional e internacional de modo prático e de fácil aplicação”, disse.

Já a técnica portuária Dayanne Peres Alves destacou a oportunidade de conhecer estruturas portuárias europeias. “O curso foi muito completo. Tive a oportunidade de conhecer de perto três dos maiores portos da Europa e aprofundar ainda mais esse aprendizado nos módulos seguintes, que abordaram geopolítica das commodities, logística e operação portuária. Já estou aplicando o que aprendi na área de estatística da Portos do Paraná, com análises mais claras e conectadas com a realidade do setor”, finalizou.