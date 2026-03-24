Porto de Paranaguá registra maior desembarque de veículos elétricos do Paraná

Operação durou cerca de 17 horas e desembarcou 3.370 veículos de navio vindo da China

Fotos: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

O Porto de Paranaguá concluiu, nesta segunda-feira (23), o maior desembarque de veículos elétricos importados já registrado de uma só vez no Paraná. Ao todo, 3.370 automóveis da fabricante Geely chegaram ao terminal paranaense a bordo do navio Tang Hong, vindo do porto de Nasha, na China. Os veículos serão armazenados no Terminal de Veículos Ascensus e depois seguirão para a Renault, marca parceira no Brasil.

“O volume recorde reforça a importância do Porto de Paranaguá no cenário nacional da movimentação de veículos. Toda a operação ocorreu no berço 219, exclusivo para esse tipo de atividade”, destacou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Operação envolveu mais de uma centena de trabalhadores

A operação teve início na noite do último domingo (22). Apesar da chuva que atingiu a área portuária, a atividade começou no horário previsto e envolveu mais de cem trabalhadores apenas no primeiro turno. Estivadores, profissionais de apoio (responsáveis pela amarração e desamarração de cargas), fiscais e outros agentes atuaram no processo, que durou 17 horas.

“Recebemos uma média de 220 veículos por hora, registrando uma eficiência superior à de outros portos brasileiros, que operam entre 150 e 180 veículos por hora”, afirmou o diretor de Operações Portuárias, Gabriel Vieira.

Além da agilidade, a Portos do Paraná também se destaca pela qualidade e eficiência dos profissionais envolvidos, já que esse tipo de operação exige atenção máxima para evitar avarias.

“Em 17 horas, atingimos excelente produtividade, com segurança e eficiência, atendendo às expectativas dos nossos clientes”, declarou o supervisor de Operações da Marcon Logística Portuária, Gustavo Carvalho.

Todos os veículos descarregados serão encaminhados para o pátio da montadora Renault no Brasil em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, para posterior distribuição em todo o país.

Estrutura especializada fortalece posição do Porto de Paranaguá

O crescimento das operações de veículos em Paranaguá também está relacionado à ampliação das linhas marítimas do segmento automotivo. Em 2025, o Porto de Paranaguá passou a contar com uma nova linha, com a chegada do navio Neptune Hellas, embarcação do armador grego Neptune Lines, especializada no transporte de veículos e cargas rolantes.

A primeira operação dessa linha ocorreu em setembro de 2025 e foi realizada pela empresa Ascensus Gestão e Participações, responsável por uma das áreas reguladas do Porto Organizado (PAR), com 74,1 mil m² e capacidade estática para 4 mil veículos.

A nova rota ampliou as conexões do porto com outros países e consolidou Paranaguá como um dos principais corredores logísticos do setor automotivo no Brasil, que agora conta com cinco linhas fixas de veículos.

A posição estratégica do porto, próxima a montadoras instaladas no Paraná e na região Sul, aliada à estrutura dedicada à operação de veículos, tem fortalecido o Porto de Paranaguá como um dos principais hubs de importação e exportação de automóveis do país.

Somente em 2025, a Portos do Paraná movimentou mais de 106 mil veículos nas operações de importação e exportação.

Fonte: GCom Portos do Paraná