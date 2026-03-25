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Projeto ambiental da Portos do Paraná e UFPR atrai delegação da Catalunha

Redação
Sistema de tratamento sustentável de esgoto juntamente com a UFPR pode gerar parcerias internacionais e novos projetos
Foto: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

Representantes do governo da Catalunha (Espanha) e de instituições de tecnologia europeias estiveram em Paranaguá para conhecer o projeto Comunidades Sustentáveis, desenvolvido pela Portos do Paraná em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) na Ilha de Eufrasina. A visita técnica, realizada nesta segunda-feira (23), destacou o potencial da iniciativa como referência internacional em saneamento ecológico

“É algo extremamente positivo saber que o nosso trabalho está chamando a atenção de outros países. É uma forma de reconhecimento”, declarou o diretor de Meio Ambiente da Autoridade Portuária, João Paulo Santana.

O Paraná faz parte do programa europeu International Urban and Regional Cooperation (IURC), uma iniciativa de cooperação regional entre territórios da Europa e de outras partes do mundo. O Estado buscou parcerias no âmbito da Economia Azul, que envolve práticas voltadas ao desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis em regiões costeiras, como a produção pesqueira e o turismo de base comunitária.

“A primeira visita foi ao Porto de Paranaguá, que realiza um trabalho de destaque na área ambiental, e depois seguimos para a Ilha de Eufrasina, onde o esgoto a céu aberto foi transformado em jardins filtrantes, que melhoram a qualidade da água para o cultivo de ostras no local”, declarou o coordenador de Projetos Internacionais na Superintendência Geral de Desenvolvimento Econômico e Social (SGDES), Filipe Braga Farhat.

A Catalunha é uma região litorânea com quase 600 quilômetros de extensão, banhada pelo Mar Mediterrâneo. A costa abriga mais da metade da população catalã, o que incentiva as autoridades a buscarem iniciativas voltadas à economia azul. “Estamos procurando parceiros e compartilhando boas práticas com regiões como o Paraná, que já é um parceiro nosso. Acreditamos que temos muito a aprender juntos”, declarou a chefe da delegação do governo da Catalunha no Brasil, Paula Bonet.

O chefe de Sistemas de Informação do Instituto Catalão de Pesquisa para a Governança do Mar (Icatmar), Jordi Ribera Altimir, destacou o impacto do projeto. “O que mais me interessou foi ver como as pesquisas científicas resultaram em soluções concretas para uma comunidade que está obtendo resultados positivos”, afirmou.

O diretor de Inovação da empresa BlueNetCat, Francesco Pititto, elogiou a mobilização comunitária. “O que mais me agradou não foi a tecnologia utilizada, mas a atitude das pessoas. Porque você pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas, sem a colaboração das pessoas, não se vai a lugar nenhum”, disse. A empresa integra uma rede de transferência de tecnologia voltada à economia azul, que auxilia pesquisadores a levar inovações ao mercado.

Para ampliar ainda mais o vínculo entre a Portos do Paraná e a Espanha, será elaborado um projeto de cooperação a ser submetido à Comissão Europeia. A iniciativa facilitará a busca por soluções que possam impactar positivamente o meio ambiente das regiões costeiras do Paraná e da Catalunha, além de ampliar o desenvolvimento social e econômico.

Além disso, técnicos envolvidos com o projeto aplicado em Eufrasina realizarão uma visita para conhecer iniciativas desenvolvidas na Espanha.

Visibilidade internacional

Outra comitiva visitará o projeto Comunidades Sustentáveis ainda nesta semana. São esperados 20 estudantes de engenharia norte-americanos para uma visita à Ilha de Eufrasina na próxima sexta-feira (27). Eles participarão da instalação de sistemas de tratamento.

“O que fazemos é inovador e pode ser replicado em locais complexos em qualquer parte do mundo”, declarou o professor da Universidade Federal do Paraná, Fernando Armani.

Redação
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