Campanha faz resumo de propostas de Ducci no debate da Band

Criar a Polícia Municipal Comunitária, construir de 20 mil moradias populares e investir em regularização fundiária, construir o Hospital e Pronto-Socorro Municipal para urgências e emergências, reduzir o preço da tarifa do transporte púbico, com tarifa zero aos domingos, implantar o VLT e iniciar as obras do metrô são algumas das propostas apresentadas pelo candidato a prefeito Luciano Ducci (PSB) no primeiro debate das eleições municipais de Curitiba realizado pela Band nesta quinta-feira (8).

“Nós estamos comprometidos com Curitiba. Assumimos o compromisso de trabalhar muito, mas muito forte na área social da nossa cidade. Vamos fazer uma grande transformação. Curitiba vai dar um grande salto e avançar”, disse Ducci.

Ducci disse que, no período de dois anos e pouco em que foi prefeito, fez muito pela cidade lembrando que criou o programa Mãe Curitibana, com 500 mil crianças atendidas, que construiu o Hospital do Idoso, implantou o Ligeirão azul, abriu 12 mil vagas em creches e promoveu uma ampla transformação na área habitacional de Curitiba, com a entrega de 12 mil moradias.

Hospital e Pronto-socorro Municipal

Falando sobre as propostas para a área da saúde, Ducci destacou que a atual gestão, em quase oito anos, não avançou em praticamente nada. “Bem, eu queria dizer para todos que estão nos assistindo, que há 12 anos atrás nós assumimos um compromisso e fazer um Hospital e Pronto-socorro aqui em Curitiba. E vamos retomar agora, com 400 leitos, com 150 leitos de enfermaria, 150 leitos de UTI, 100 leitos de pronto-socorro”, disse.

Na sequência, o candidato da coligação “Curitiba Mais Social e Humana” explicou que será um hospital e pronto-socorro multifuncional, com grande centro de diagnósticos para atender as pessoas com derrame, com AVC (Acidente Vascular Cerebral), com infarto e traumas. “Enfim, vamos atender todos os casos de urgência e emergência nesse novo hospital”, falou Ducci.

VLT e metrô

Luciano Ducci defendeu parceria com o Governo Federal para retomar o projeto do metrô na capital paranaense e a implantar o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) com trajeto entre o centro de Curitiba, passando pelo centro de São José dos Pinhais, até o Aeroporto Afonso Pena.

“Não consigo imaginar a nossa cidade daqui há 30 anos, 40 anos sem ter um metrô. As pessoas vão continuar a ir de ônibus para Fazenda Rio Grande, para Pinhais, Piraquara e Rio Branco do Sul?”, questionou Ducci ao ser perguntado pelo vice-prefeito e candidato da situação.

“O metrô é uma proposta real. Na minha gestão tínhamos dinheiro suficiente para iniciar o metrô, mas a atual gestão mudou o destino deste recurso. Eu vou sim retomar o projeto do metrô. Vou levar o projeto ao Governo Federal e em parceria vamos fazer o metrô em Curitiba”, afirmou Ducci.

Luciano Ducci também afirmou que, se eleito prefeito, a partir do último domingo de janeiro de 2025 será implantada a tarifa zero aos domingos. “E vamos trabalhar bastante para reduzir a tarifa ao longo dos outros dias com a integração temporal do nosso transporte”, completou.

Moradia e regularização fundiária

Ducci disse que vai enfrentar o desafio de fazer uma grande transformação na cidade. “Vou fazer diferente do que vem sendo feito. Vou cuidar bastante da periferia de Curitiba. Vamos investir muito em habitação e resolver o problema das áreas que estão ocupadas com a regularização fundiária”, explicou. “Não vamos fazer só 350 moradias em oito anos como fizeram os atuais gestores”, destacou.

“Eu tenho o compromisso do Governo Federal para realizar os projetos importantes para Curitiba. Temos um grande pacote de obras com 20 mil moradias que vamos levar para o presidente Lula”, disse Ducci. “Há 100 milhões no orçamento do Governo Federal para poder fazer a regularização fundiária no PAC das Grandes Obras”, informou Luciano, lembrando que quando foi prefeito entregou 12 mil moradias em dois anos.

Desafio ao candidato da situação

Ducci desafiou o candidato da situação a fazer uma comparação dos seus mandatos a frente da Prefeitura de Curitiba. “Queria aproveitar a oportunidade para fazer um desafio para o candidato Eduardo Pimentel. Vamos fazer uma comparação entre os oito anos deste governo de vocês com os dois anos e três meses que eu fui prefeito. Vamos comparar os dois mandatos e ver quem fez mais por Curitiba”, desafiou Ducci.

Do lado dos trabalhadores

Provocado por outro candidato sobre de que lado estaria nessas eleições, se do lado dos empresários do transporte coletivo de Curitiba ou do lado dos trabalhadores, Luciano Ducci foi enfático ao responder. “Estou do lado dos trabalhadores e do povo pobre que utiliza o transporte público de Curitiba. Por isso, vamos implementar a tarifa zero aos domingos e trabalhar duro para reduzir o preço da tarifa”, disse.

Compromissos sociais

Nas considerações final, Luciano Ducci reafirmou que vai atuar forte da área social, criando a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e a Diretoria de Favelas. “Estou muito feliz de ser candidato a prefeito de Curitiba novamente e, junto com o Goura, nosso candidato a vice-prefeito, estamos trabalhando bastante para apresentar as melhores propostas para a população curitibana”, afirmou.

Goura vice-prefeito

O candidato a vice-prefeito, Goura (PDT) acompanhou Luciano Ducci no debate e avaliou a importância da apresentação das propostas. “Nós precisamos trazer o debate para Curitiba. Tem muitos candidatos que não tem relação com Curitiba e queremos que a população entenda a importância dessas eleições”, afirmou Goura.