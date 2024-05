Canal DNOS em Pontal do Sul será aprofundado em 1,5 metro

Com investimento aproximado de R$ 1 milhão, a Prefeitura de Pontal do Paraná iniciou os trabalhos de limpeza e desassoreamento do Canal Artificial DNOS (Departamento Nacional de Obras e Saneamento) localizado no balneário Pontal do Sul. Às margens do canal estão comunidades de pescadores, marinas e o terminal de embarque de passageiros para a Ilha do Mel.

Os recursos para realização dos serviços, que começaram na semana passada e prosseguem por um período previsto de 90 dias, foram garantidos por meio de um convênio assinado pelo prefeito Rudão Gimenes entre a Prefeitura e o Governo do Estado, por meio do Instituto Água e Terra do Paraná (IAT).

O prefeito esteve em Pontal do Sul para acompanhar a execução da dragagem. A bordo da embarcação que retira areia do fundo do canal, ele percorreu a região que abriga casas de pescadores tradicionais de Pontal do Sul, pequenos portos, marinas e também o movimentado terminal de embarque de passageiros para a Ilha do Mel por onde passam milhares de pessoas o ano todo, principalmente no verão.

De acordo com a prefeitura, há mais de duas décadas não eram realizadas intervenções públicas no local – somente iniciativas de marinas e pescadores que organizaram mutirões ou ações isoladas. “Essa dragagem vai beneficiar quem transita com embarcações no canal e também quem utiliza o canal para atividades de lazer. Vamos aprofundar em torno de 1,5 metro e isso vai dar condições de navegação com qualquer maré para embarcações grandes e pequenas”, disse Rudão.

Mais de R$ 5 milhões na limpeza dos canais

Além do trabalho permanente feito pela prefeitura na limpeza de canais, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, estão em andamento outras duas frentes de dragagem em parceria do município com o Governo do Estado.

A primeira no Canal Lagoa Amarela desde o limite com Matinhos passando por Monções, Jardim Canadá, Jardim Jacarandá e Tabuleiro até desaguar no rio Peri (com investimento de R$ 1,7 milhão) e a segunda, o atual desassoreamento do Canal DNOS, em Pontal do Sul, com aproximadamente R$ 1 milhão. A prefeitura informa que, desde 2021, os valores investidos na limpeza de canais somam em torno de R$ 5,3 milhões em todas as regiões da cidade.