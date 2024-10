Canon 60D, para revelar o lado criativo

Muito mais do que simplesmente capturar imagens com uma câmera, a fotografia é uma arte visual que permite documentar a realidade ou expressar ideias e emoções. Ela, desde a sua invenção, foi capaz de transformar a forma de ver o mundo, tornando-se uma ferramenta fundamental em domínios tão vastos e diversos como a publicidade, a arte, a investigação científica e a documentação histórica.

A fotografia serve para ter lembranças, para contemplar o que se sente quando se está com a família ou com os amigos.

A palavra fotografia vem do grego ‘foto’ -que significa luz- e ‘grafia’ -que significa desenhar-. Literalmente o nome é perfeito, ‘desenhar com luz’. Suas origens se remontam ao século XIX, com a invenção da câmera escura, um instrumento óptico que permitia que fosse projetada em uma superfície interna uma imagem externa, lançando assim o que seriam as bases para o desenvolvimento da fotografia moderna.

Mas a fotografia como é conhecida hoje começou no final da década de 1830, na França, quando Louis Daguerre e Henry Talbot fizeram cruciais avanços na captura e fixação de imagens. O calótipo de Talbot e o daguerreótipo de Daguerre foram os primeiros processos fotográficos comercialmente viáveis tornando mais acessíveis as imagens, embora fossem reservadas a um público seleto por serem caras inicialmente.

A Evolução da Fotografia: Do Filme à Era Digital

Uma evolução significativa aconteceu com a chegada do século XX. Quando George Eastman inventou o filme fotográfico, e logo veio a fundação da Kodak, acabou por se democratizar a fotografia permitindo que fossem cada vez mais as pessoas que capturassem momentos do cotidiano. A virada na história aconteceu na década de 1990, com o advento da era digital. Foi quando as câmeras digitais gradualmente substituíram as câmeras de filme, oferecendo maior acessibilidade, e hoje a fotografia tornou-se uma atividade acessível a todos, popular e massiva.

Campo diversificado e vasto, com múltiplas técnicas que permitem a cada um expressar sua visão pessoal e criatividade, entre os estilos que destacam está a fotografia de retrato, a de paisagem que busca captar a beleza do ambiente natural, a fotografia de moda, a de natureza -focada na fauna e flora-, ou o fotojornalismo -que capta notícias e acontecimentos de forma verdadeira e objetiva-. O avanço imparável da tecnologia fez com que a fotografia evoluísse possibilitando e permitindo a qualquer ser capaz de captar momentos únicos que, se for com uma Canon 60D, certamente serão perfeitos.

Recursos e Funcionalidades Avançadas da Canon 60D

Entre os recursos detalhados da câmera Canon 60D, destaca-se um Sensor CMOS de 18MP, ideal para quem deseja criar impressões grandes em formato de pôster ou de recortar -sem perder os detalhes necessários nas impressões- imagens. O sensor CMOS de 18 MP da 60D oferece excepcionais resultados em ambientes com pouca luz e imagens com muito baixo ruído. Possui ecrã LCD Clear View de 7,7 cm (3″) com formato 3:2 e ângulo variável, com o qual se podem realizar detalhadas verificações das imagens e vídeos e obter imagens únicas com um ângulo incomum. Graças à tela LCD Clear View se pode desfrutar de maior clareza com a resolução de 1.040.000 pixels. Mudando para o modo Live View é possível obter feedback visual em tempo real e obter o melhor ângulo possível.

Configurações ISO e Recursos de Vídeo da Canon 60D

Tem configurações ISO altas para condições de pouca luz, se o nível de luz cair, a Canon 60D oferece uma faixa ISO de até 6.400, expansível até 12.800 em ambientes onde o flash não é desejado. A gravação de vídeo Full HD combina captura excepcional de imagens estáticas com recursos de gravação de filmes Full HD (1080p).

Para libertar a criatividade dispõe de controle manual total e taxa de fotogramas selecionáveis. Se pode gravar em velocidades de até 50 ou 60 quadros por segundo a 720p em situações em que a ação acontece muito rapidamente. A conexão HDMI permite a reprodução de imagens e vídeos em alta definição em qualquer televisão de alta definição, podendo ser controlada pelo controle remoto.

O processador DIGIC 4 da Canon funciona com o sensor CMOS para proporcionar processamento de imagem de 14 bits, gradações mais suaves e cores naturais. O DIGIC 4 também possui redução de ruído avançada para captura com ISO alto, tempo mínimo de inicialização e revisão de imagem pós-captura virtualmente instantânea. O botão exclusivo de acesso à tela de Controle Rápido permite ativar as funções mais comuns garantindo a captura do momento preciso. É compatível com toda a linha de lentes EF e EF-S da Canon e Speedlites da série EX.

E seus recursos criativos avançados convidam a que use a imaginação para aprimorar imagens com uma ampla variedade de filtros criativos, como efeito de câmera de brinquedo ou foco suave. Esses filtros podem ser aplicados a imagens RAW e JPEG, proporcionando maior controle criativo sobre a fotografia tirada. Basic + permite aplicar um clima criativo ao fotografar nos modos básicos para ter controle criativo amplo sem precisar ‘daquele’ super conhecimento sobre fotografia.