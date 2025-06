Ligue 192 VoIP: aplicativo garante chamadas ao Samu mesmo sem sinal de operadora

Aplicativo gratuito conecta o cidadão ao Samu 192 via Wi-Fi ou dados móveis, mesmo em locais sem sinal de operadora

A comunicação em emergências acaba de ganhar um reforço essencial para moradores e turistas de regiões com sinal instável de telefonia, como é o Litoral do Paraná. Trata-se do Ligue 192 VoIP, um aplicativo gratuito desenvolvido para permitir chamadas de urgência ao Samu 192 mesmo sem cobertura de operadoras de celular.

A tecnologia utiliza redes Wi-Fi ou qualquer conexão de dados disponível (3G, 4G, 5G) para conectar o cidadão diretamente à Central de Regulação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A proposta é simples: garantir acesso rápido ao socorro médico, mesmo em locais remotos ou durante panes no sistema tradicional de telefonia.

Inovação com foco em agilidade

O aplicativo se destaca por sua praticidade e inovação. Uma das funcionalidades é a localização automática via GPS, que envia a posição exata do solicitante à Central do Samu, agilizando o atendimento. Caso o GPS esteja desativado ou impreciso, o usuário pode cadastrar manualmente o município em que se encontra.

Outra vantagem é a acessibilidade em situações adversas. “É uma camada extra de confiabilidade e segurança. Nosso objetivo é que ninguém fique sem atendimento por falta de sinal”, afirma a equipe da SEG Tecnologia, desenvolvedora da solução, em parceria com a Ironvox Central Telefônica.

Atenção à qualidade da conexão

Para funcionar corretamente, o app precisa estar “conectado”, ou seja, ligado a uma rede estável. Se a internet estiver fraca ou oscilando, a chamada pode apresentar falhas. Por isso, recomenda-se que os usuários verifiquem a qualidade da conexão antes de acionar o serviço e tentem novamente, se necessário.

Segurança e validação

Durante o cadastro, o app solicita a validação do número via SMS, exigindo sinal da operadora apenas uma vez. A recomendação é instalar e configurar o aplicativo com antecedência, deixando-o pronto para uso em casos de urgência.

Disponibilidade

Por enquanto, o Ligue 192 VoIP está disponível em cidades selecionadas dos estados de Minas Gerais e Paraná. A expansão para outras regiões está em planejamento. A cobertura pode ser consultada em: https://seg.eti.br/site/cobertura_app.

Clique aqui para baixar o app Ligue 192 VoIP em smartphone Android – Google Play

Clique aqui para baixar o app Ligue 192 VoIP em smartphone Iphone – App Store