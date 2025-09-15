Paraná demonstra protagonismo no 83º Encontro Nacional dos Detrans

Departamento de Trânsito do Estado coordenou a maioria dos fóruns técnicos e participou ativamente dos painéis do evento realizado em Foz do Iguaçu

Foto: Giuliano Gomes/Detran-PR

O debate nacional sobre mobilidade e segurança viária promovido pelo 83° Encontro Nacional dos Detrans, durante a semana passada em Foz do Iguaçu, demonstrou o protagonismo do Paraná relacionado à pauta. Como anfitrião, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PR) coordenou a maioria dos fóruns técnicos e participou ativamente dos painéis, demonstrando os trabalhos desenvolvidos e contribuindo com possíveis soluções para os diversos processos dos órgãos brasileiros.

O evento é um dos maiores fóruns sobre políticas públicas de trânsito do Brasil e contempla debates técnicos em áreas estratégicas para o setor.

Sinistros – No âmbito de sinistros de trânsito, por exemplo, especialistas do Detran-PR demonstraram que segurança no trânsito, por ser um problema complexo, demanda uma abordagem articulada entre diversos setores, como governo, mídia, indústria e sociedade, através da integração de dados. O grupo comprovou tal tese ao revelar que o conjunto dos municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e participantes do Programa Vida no Trânsito (PVT) alcançou uma redução de 42,36% na taxa de mortalidade, resultado superior ao conjunto dos municípios que não possuíam o programa.

Leilão – Na temática leilão, o fórum evidenciou a necessidade de um plano de ação estratégico para enfrentar os obstáculos à alienação de veículos com restrição judicial. Dado o elevado acervo de veículos com restrição Renajud em diversos Estados, estabeleceu-se como prioridade a solicitação à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) de um diálogo institucional com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de verificar a viabilidade de se estabelecer, nos termos da Resolução nº 328 do Contran, um ato regulatório.

Sobre os leilões de sucatas inservíveis, o debate teve vistas à logística reversa e à economia circular, apontando quais são as perspectivas sobre a sustentabilidade da indústria automotiva e preservação ambiental.

Comunicação – O fórum de comunicação, por sua vez, apresentou o projeto “Roda de Conversa em Trânsito: uma proposta de trabalho integrado com a imprensa paranaense”, que está em execução no Estado junto a veículos de comunicação. A iniciativa responde à uma necessidade global e atende a uma das metas do Plano Estadual de Segurança no Trânsito do Paraná (Petrans), alinhado às diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS), estabelecido pela Lei nº 13.614. O objetivo é melhorar a forma de comunicação com a sociedade civil, sugerindo uma abordagem diferente e preventiva sobre segurança no trânsito.

Semana histórica – Para o presidente do Detran-PR, Santin Roveda, foi uma semana histórica para o trânsito brasileiro. “Os debates técnicos foram de alto nível e de enorme importância para todos os Detrans do nosso Brasil, que em muitos processos têm os mesmos problemas e, nesse momento da AND, podem conhecer soluções e se inspirar. As reflexões e contribuições foram extremamente relevantes, conforme os depoimentos de diversos participantes que ouvimos. Com certeza vai ficar na história pelo tamanho da adesão e a riqueza das discussões”, afirmou.

Adesão inédita – Organizado pela Associação Nacional dos Detrans (AND) em conjunto com o Detran-PR, a edição Mercosul teve a adesão inédita das 27 unidades federativas do Brasil (26 estados e Distrito Federal), reunindo aproximadamente 1.200 pessoas e contando com a participação do governador Ratinho Junior, além de demais autoridades nacionais e de países do Mercosul.