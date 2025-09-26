18 países confirmam presença Congresso de Sementes das Américas em Foz do Iguaçu

O Congresso internacional reunirá cerca de 400 especialistas para debater inovação, biotecnologia e futuro do agronegócio, a partir de segunda (29)

Foz do Iguaçu, conhecida mundialmente como destino turístico e referência em eventos internacionais, se prepara para sediar o 10º Congresso de Sementes das Américas (SAA Seed Congress), considerado o maior encontro do setor no continente. O evento acontecerá de 29 de setembro a 1 de outubro, no Mabu Thermas Grand Resort, reunindo cerca de 400 profissionais de 18 países ligados ao agronegócio, biotecnologia e pesquisa agrícola.

Organizado pela Seed Association of the Americas (SAA) em parceria com a Associação Brasileira de Sementes e Mudas (ABRASEM), o congresso será um marco para a região e para o Brasil, que se destaca como um dos maiores produtores agrícolas do planeta. A expectativa é de que o encontro movimente a economia local, consolidando Foz do Iguaçu como destino estratégico não apenas para o turismo, mas também para o agronegócio e a inovação.

Programação robusta e inovadora

A agenda inclui sessões plenárias, reuniões técnicas e negociações comerciais, com foco em temas decisivos para o setor: Propriedade Intelectual, Biotecnologia, Tratamento de Sementes, Fitossanidade e Edição Gênica.

O tradicional Trading Floor será mantido como espaço exclusivo de negociação, permitindo a conexão entre empresas, instituições e investidores. Outro destaque é o Piso de Inovação, área dedicada à exposição de pôsteres científicos e tecnológicos. Serão selecionados 30 trabalhos de universidades, institutos e empresas, avaliados pela originalidade e relevância para o setor. Os três melhores receberão premiação.

Conexão internacional e novos negócios

O congresso contará com a presença de executivos, pesquisadores, reguladores, representantes governamentais e investidores. Além da troca de experiências, o evento será uma oportunidade para o alinhamento técnico entre diferentes países e a formação de parcerias estratégicas.

Segundo Diego Risso, diretor executivo da SAA, “este é o local ideal para estabelecer contatos, formar alianças estratégicas e avançar em iniciativas empresariais, reunindo as principais empresas do setor e tomadores de decisão influentes, tanto da esfera pública como privada”.

Representatividade continental

Estarão presentes representantes de associações de sementes de países como Brasil, Argentina, China, Estados Unidos, Canadá, Chile, México, Peru, Paraguai, Uruguai, Colômbia e Equador, Índia, França, Suíça, Namíbia, Países Baixos, Eslováquia e Bélgica. Essa diversidade reforça a posição do congresso como o principal fórum de integração e inovação agrícola das Américas.

Brasil se destaca no mercado global de sementes

Atualmente o Brasil ocupa a 4ª posição mundial no setor de sementes, atrás apenas de EUA, China e Índia, e o mercado movimenta cerca de US$ 6,2 bilhões por ano (aprox. R$ 32 bilhões). São produzidas 5,8 milhões de toneladas anuais, com destaque para soja, milho e algodão.

O país aplica tecnologias como edição gênica, biotecnologia, agricultura digital, inteligência artificial, drones e sensores. Referência em agricultura tropical, o Brasil exporta tecnologia e inovação para diversos continentes, consolidando-se como potência estratégica no agronegócio global.

Foz do Iguaçu: turismo e agronegócio

Para além das belezas naturais, como as Cataratas do Iguaçu, uma das 7 Maravilhas da Natureza, e a grandiosidade da Itaipu Binacional, Foz do Iguaçu tem se consolidado como hub de grandes eventos internacionais. Localizada em uma tríplice fronteira, a cidade reúne dezenas de etnias que convivem em harmonia, formando um dos cenários multiculturais mais ricos do Brasil.

Além disso, abriga o Parque Nacional do Iguaçu, patrimônio natural da humanidade, com uma biodiversidade exuberante que atrai cientistas e turistas do mundo todo. A realização do congresso fortalece ainda mais a imagem da cidade como local estratégico para o turismo de negócios, ampliando sua vocação para sediar encontros globais e estimular investimentos.

Setores como o agronegócio e a biotecnologia encontram em Foz um ambiente fértil para crescer, integrando inovação, sustentabilidade e hospitalidade.

Foto: SAA Seed Congress / Divulgação



Acesse o Link para inscrição e informações sobre o Congresso

https://saaseedcongress.org/10/pt/

Fonte: Silvana Canal MKT