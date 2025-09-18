Espetáculo infantil leva histórias ancestrais e acessibilidade a todo Litoral

Grupo de teatro de Paranaguá percorre as sete cidades litorâneas com apresentações e oficinas gratuitas

A peça “Arauto Conta: A História de todas as Histórias”, da Cia Cultural Rainha Maçã, de Paranaguá, está em circulação gratuita desde agosto nas sete cidades do Litoral do Paraná.

Entre os dias 24 e 26 de setembro o projeto chega ao município de Matinhos. Com 10 anos de trajetória, a peça já tem vida própria, depois de mais de mil apresentações desde 2015, já alcançou públicos diversos no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A atual circulação prevê a realização de 30 apresentações e 15 oficinas de contação de histórias, alcançando cerca de 3.500 espectadores.

As oficinas, abertas a toda a comunidade escolar — estudantes, professores e funcionários —, envolvem não apenas a arte de contar histórias, mas também técnicas vocais e corporais, incentivando a expressão criativa e coletiva.

Breno Oderdan, diretor da peça, ressalta que o projeto tem representado e valorizado de maneira significativa o litoral paranaense e se ocupado em levar assessibilidade. “A arte em sua essência já tem a ideia de quebrar correntes e a acessibilidade é algo que deve ser seguido como objetivo principal nos projetos, pois assim alcançamos todos os tipos de públicos, não apenas pessoas com necessidades especiais como surdos e cegos, mas também pessoas com mobilidade reduzida como idosos e gestantes. Pensar em projetos culturais acessíveis tem sido o melhor experiência em minha vida quanto artista”.

Um dos diferenciais do projeto é a acessibilidade plena. Tanto as apresentações quanto as oficinas contam com tradução em Libras e audiodescrição, garantindo o acesso de pessoas surdas e com deficiência visual.

A circulação foi viabilizada de maneira totalmente gratuita por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB, do Ministério da Cultura, fortalecendo a descentralização da cultura e a valorização de produções regionais. O Arauto já passou por Guaratuba, Morretes, Antonina e Paranaguá.

Agenda de apresentações

24 a 26 de setembro – Matinhos

APAE e Escola Municipal 8 de maio

1º a 3 de outubro – Pontal do Paraná

CMEI Cavalo Marinho – Balneário Primavera e Escola Especial Municipal Ilha do Saber

Guaraqueçaba – a definir data

Sinopse do espetáculo

“Nos primórdios dos tempos não existiam as histórias para serem contadas. As crianças pediam aos mais velhos que inventassem narrativas para entretê-las, mas isso não era possível: todas as histórias pertenciam a Nyame, o Deus do Céu, que as guardava em seu baú dourado. Vendo a tristeza das crianças, Ananse, o tecelão da aldeia Ashanti, decide conquistar o baú das histórias. Para isso, precisa enfrentar as tarefas impostas por Nyame. Assim, inicia-se uma jornada fantástica que revela como as histórias chegaram ao mundo.”