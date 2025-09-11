Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Serviço Geológico do Brasil realiza para estudos sobre erosões costeiras em Guaratuba

Redação
Trabalho faz parte da segunda fase de campo do projeto Dinâmica Costeira no município e será realizado até sexta-feira
Foto: SGB / Divulgação

Pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil (SGB) começaram, na segunda-feira (8), a segunda fase de campo do projeto Dinâmica Costeira Continental no município de Guaratuba.

O objetivo é analisar as transformações das praias ao longo das estações do ano, identificando áreas mais vulneráveis a ressacas e trechos suscetíveis à erosão costeira, além de indicar os meses mais críticos à perda de areias nas praias.

Os resultados desses estudos dão subsídios para adaptação dos municípios costeiros frente às mudanças climáticas. A etapa atual segue até sexta-feira (12) nas praias Central, Caieiras e Brejetuba.

Esse projeto é realizado em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), compartilhando informações e atuações técnicas. O estudo envolve uma série de levantamentos com uso de drones, coleta de materiais e análises laboratoriais ao longo de dois anos, permitindo a análise da dinâmica das praias ao longo dos anos. A primeira etapa ocorreu em março de 2025. Ao final, os resultados, incluindo os dados de drone, serão disponibilizados para a sociedade e para que outros pesquisadores possam desenvolver pesquisas próprias.

O Serviço Geológico do Brasil, empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, está ampliando os estudos do projeto Dinâmica Costeira em parceria com universidades.

De acordo com o SGB, esse é um trabalho pioneiro e visa o avanço do conhecimento geocientífico para apoiar políticas públicas. O primeiro estudo foi realizado em São Vicente, no litoral de São Paulo, e os resultados foram entregues no dia 7 de agosto. Além dos estudos que ocorrem em Guaratuba, neste mês, também foi realizada a terceira etapa de campo do projeto em Maricá (RJ), em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Fragilidades na região costeira

As regiões costeiras são consideradas ambientes naturalmente frágeis devido à dinâmica complexa associada à ação das marés, ventos e ondas, aumento do nível do mar, além dos impactos provocados por atividades humanas, como urbanização, poluição e exploração dos recursos naturais. Esse cenário impacta diretamente a vida da população.

Aproximadamente 50 milhões de pessoas vivem na região costeira do Brasil, segundo o Atlas Geográfico das Zonas Costeiras e Oceânicas do Brasil (2011). Esse total representa cerca de 25% de toda a população do país.

Fonte: Larissa Souza/ Núcleo de Comunicação do SGB / Ministério de Minas e Energia



Redação
Leia também
Guaratuba

Procurado por roubo é encaminhado à Cadeia pela Guarda Municipal de Guaratuba

Manchete

8 empresas disputam a duplicação da PR-412 em Guaratuba: menor proposta é de R$ 199 milhões

Manchete

A cerca de sete meses da inauguração, Ponte de Guaratuba chega a 73% da obra

Paranaguá

Paranaguá recebe Plano de Redução de Riscos feito em parceria com Governo Federal e UFPR

Guaratuba

Parte da obra da Ponte de Guaratuba é embargada por segurança

Litoral

Programa Biodiversidade destina mais de R$ 1,2 milhão para UCs do Litoral