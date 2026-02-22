Carnaval do Litoral teve reforço no policiamento e queda de 44% nos roubos

Entre os crimes contra o patrimônio, houve queda de 44,4% nos roubos, que passaram de nove registros para cinco, e redução de 32% nos furtos, de 100 para 68 ocorrências

Foto: Sesp

As forças de segurança do Paraná registraram redução nos principais indicadores criminais durante o período de Carnaval no Litoral do Estado, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre os crimes contra o patrimônio, houve queda de 44,4% nos roubos, que passaram de nove registros para cinco, e redução de 32% nos furtos, de 100 para 68 ocorrências. Não foram registrados roubos de veículos em nenhum dos períodos; as ações operacionais também resultaram na recuperação de dois veículos e dois aparelhos celulares neste ano.

Na área de proteção à pessoa, os casos de violência doméstica apresentaram redução de 32%, passando de 72 para 49 ocorrências. No enfrentamento ao tráfico de drogas, houve aumento de 44,4% nas ocorrências registradas, passando de 18 para 26.

O cenário de redução ocorre em um contexto de grande movimentação no Litoral. Segundo estimativas da Polícia Militar do Paraná (PMPR), cerca de 629.750 pessoas passaram pelos municípios litorâneos entre sexta-feira (13) e terça-feira (17), o que reforça a importância do planejamento integrado e da presença ostensiva das forças de segurança ao longo de todo o período.

“O planejamento para o Carnaval foi construído com base em análise técnica, integração entre as forças e uso intensivo de tecnologia, e os resultados demonstram a efetividade desse trabalho conjunto. Atuamos de forma preventiva, com reforço operacional e presença estratégica no Litoral, capaz de responder rapidamente às demandas em toda a região e garantir que moradores e turistas pudessem aproveitar as festividades com segurança”, afirma o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

AUMENTO DE PRISÕES E ATENDIMENTOS – Os dados da Polícia Civil do Paraná (PCPR) também indicam intensificação da atividade investigativa e de polícia judiciária durante o feriado. O número de prisões passou de 103 para 118. Os boletins de ocorrência unificados registrados aumentaram de 287 para 322, enquanto os autos de prisão em flagrante passaram de 86 para 110. Também houve crescimento nas medidas protetivas de urgência, que subiram de 37 para 41.

SEM MORTES POR AFOGAMENTOS – O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) manteve a presença estratégica nas praias durante o Carnaval, reforçando as ações permanentes de orientação aos banhistas e resposta rápida às ocorrências. Ao longo do feriado, foram realizados 155 salvamentos — sem registro de mortes por afogamento — além de 32.208 ações preventivas nas faixas de areia.

As equipes também localizaram 90 crianças perdidas, distribuíram 1.139 pulseirinhas de identificação e realizaram 183 atendimentos por incidentes com águas-vivas, reforçando o papel da prevenção para a segurança de moradores e turistas no período.

SEGURANÇA E GESTÃO PRISIONAL – A Polícia Penal do Paraná (PPPR) também atuou de forma integrada durante o período de Carnaval, com ações voltadas à segurança pública, gestão do sistema prisional e fiscalização de pessoas privadas de liberdade e monitoradas. Foram realizados quatro apoios operacionais com uso de drones nos municípios de Antonina, Morretes e Guaratuba, além da escolta de transferência de 49 pessoas privadas de liberdade das unidades do litoral para o Complexo Penitenciário de Piraquara.

ATUAÇÃO PERICIAL – Já a Polícia Científica do Paraná (PCIPR) atuou com esquema especial de reforço no Litoral, garantindo atendimento ininterrupto e suporte técnico às demais forças de segurança durante o Carnaval. No período, foram realizados 122 atendimentos periciais em diferentes municípios, abrangendo exames em locais de morte, análises balísticas e químicas, genética forense, identificação veicular e lesões corporais, além do apoio integral às ocorrências atendidas pelas forças policiais.