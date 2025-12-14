Morre Paulo Chaves, ex-prefeito de Guaratuba, aos 81 anos

Imagem: Prefeitura de Guaratuba

Morreu neste sábado (13), aos 81 anos, vítima de complicações cardiovasculares, o ex-prefeito de Guaratuba Paulo Chaves.

Ele foi velado na Câmara e o sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal. O prefeito Mauricio Lense decretou luto oficial de três dias.

Chaves nasceu em 21 de maio de 1944. Em 1988m foi eleito vice-prefeito na chapa liderada por Aldo Abagge, tendo assumido como prefeito no final do mandato, de julho a dezembro de 1992. Em abril de 1999, recebeu o título de Cidadão Honorário de Guaratuba da Câmara Municipal.

Era empresário da pesca, tendo arrendado há vários anos a Impescal, Indústria de Pesca, a maior do ramo na cidade. Deixou os negócios, mas não havia abandonado a política.