Programa Praia Acessível vai ampliar atendimentos neste verão

Cadeiras anfíbias que garantem banhos de mar para pessoas com dificuldades terá postos de atendimento no Litoral, na Costa Noroeste e na Costa Oeste

Foto: Alessandro Vieira/CC

O programa Praia Acessível, coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) em parceria com a Sanepar, chegará à temporada 2025/2026 com uma estrutura ampliada e previsão de crescimento de pelo menos 20% no número de atendimentos em relação à temporada anterior.

A ação que garante banhos de mar para pessoas com dificuldades integra o Verão Maior Paraná e ocorre entre dezembro e fevereiro, com períodos adicionais em algumas regiões do Estado.

Nesta temporada, o programa contará com 11 cadeiras anfíbias distribuídas em postos de atendimento no Litoral, na Costa Noroeste e na Costa Oeste. O reforço marca um salto importante em relação ao ano anterior, quando a iniciativa operava com nove cadeiras, sete no Litoral e duas na Costa Oeste.

No Litoral, o serviço será oferecido nos municípios de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Na Costa Noroeste, Marilena e São Pedro do Paraná recebem a ação. Já na Costa Oeste, a iniciativa ocorre em Marechal Cândido Rondon.

A expectativa de aumento na demanda também se apoia nos resultados recordes da temporada passada, quando foram realizados 1.068 atendimentos em sete pontos do Litoral, um crescimento de 40% em relação ao período 2023/2024. O programa disponibiliza cadeiras especiais, permitindo momentos de lazer e inclusão para pessoas com deficiência ou baixa mobilidade, que podem tomar banho de mar ou passear na areia da praia.

As cadeiras anfíbias são projetadas para garantir acessibilidade e segurança, com rodas especiais que facilitam o deslocamento na areia e na água, além de cinto de segurança regulável, apoio cervical e estrutura flutuante. O equipamento pode ser utilizado tanto por adultos quanto por crianças, proporcionando lazer e inclusão para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Para o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, a previsão do aumento de atendimentos nova temporada do Praia Acessível dentro do Verão Maior demonstram a importância de políticas públicas inclusivas. “Os números são animadores: aumentamos os atendimentos ano após ano e para a temporada 2025/2026 já temos expectativa de crescimento ainda maior. Queremos levar o mar com segurança e alegria para muitas mais pessoas”, afirmou.

Para o funcionamento do programa, a Sedef conta profissionais de Educação Física e equipe administrativa responsável por acompanhar os usuários até o mar, assegurando conforto, segurança e momentos de convivência em família. O atendimento ocorre de terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h.

Foto: Leonardo Sguarezi/Secom

Litoral

Matinhos (2 pontos fixos):

Praia de Matinhos: Entre os Balneários de Flamingo e Riviera.

Balneário Caiobá: Avenida Atlântica, entre as ruas Apucarana, Paranaguá e Ponta Grossa.

Guaratuba (1 fixo + 1 itinerante):

Praia do Cristo (Ponto fixo): Final da Avenida Atlântica.

Pontal do Paraná (3 fixos + 1 itinerante):

Shangri-lá: Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Avenida Edo Puhl.

Praia de Leste: Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Rua Baroneza do Cerro Azul.

Ipanema: Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Avenida São Luís.

Dias e horários: de 28/12/2025 a 01/02/2026, de terça a domingo, das 8 às 12 horas e das 15 às 19 horas.

Período adicional: de 07 a 18/02, com funcionamento aos fins de semana e durante o Carnaval nos pontos fixos de Matinhos, Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá.

Costa Noroeste

Marilena: Porto Maringá (ponto fixo na orla).

São Pedro do Paraná: Praia de Porto São José (ponto fixo na orla).

Funcionamento: de 28/12/2025 a 01/02/2026, de terça a domingo, das 8 às 12 horas e das 15 às 19 horas.

Costa Oeste

Marechal Cândido Rondon: Praia de Porto Mendes (ponto fixo).

Funcionamento: de 28/12/2025 a 01/02/2026. O atendimento será feito por agendamento pelos telefones (45) 2384-8061 ou (45) 2384-8062.