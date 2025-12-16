Correio do Litoral
Programa Praia Acessível vai ampliar atendimentos neste verão

Redação
Cadeiras anfíbias que garantem banhos de mar para pessoas com dificuldades terá postos de atendimento no Litoral, na Costa Noroeste e na Costa Oeste
Foto: Alessandro Vieira/CC

O programa Praia Acessível, coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) em parceria com a Sanepar, chegará à temporada 2025/2026 com uma estrutura ampliada e previsão de crescimento de pelo menos 20% no número de atendimentos em relação à temporada anterior.

A ação que garante banhos de mar para pessoas com dificuldades integra o Verão Maior Paraná e ocorre entre dezembro e fevereiro, com períodos adicionais em algumas regiões do Estado.

Nesta temporada, o programa contará com 11 cadeiras anfíbias distribuídas em postos de atendimento no Litoral, na Costa Noroeste e na Costa Oeste. O reforço marca um salto importante em relação ao ano anterior, quando a iniciativa operava com nove cadeiras, sete no Litoral e duas na Costa Oeste.

No Litoral, o serviço será oferecido nos municípios de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Na Costa Noroeste, Marilena e São Pedro do Paraná recebem a ação. Já na Costa Oeste, a iniciativa ocorre em Marechal Cândido Rondon.

A expectativa de aumento na demanda também se apoia nos resultados recordes da temporada passada, quando foram realizados 1.068 atendimentos em sete pontos do Litoral, um crescimento de 40% em relação ao período 2023/2024. O programa disponibiliza cadeiras especiais, permitindo momentos de lazer e inclusão para pessoas com deficiência ou baixa mobilidade, que podem tomar banho de mar ou passear na areia da praia.

As cadeiras anfíbias são projetadas para garantir acessibilidade e segurança, com rodas especiais que facilitam o deslocamento na areia e na água, além de cinto de segurança regulável, apoio cervical e estrutura flutuante. O equipamento pode ser utilizado tanto por adultos quanto por crianças, proporcionando lazer e inclusão para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Para o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, a previsão do aumento de atendimentos nova temporada do Praia Acessível dentro do Verão Maior demonstram a importância de políticas públicas inclusivas. “Os números são animadores: aumentamos os atendimentos ano após ano e para a temporada 2025/2026 já temos expectativa de crescimento ainda maior. Queremos levar o mar com segurança e alegria para muitas mais pessoas”, afirmou.

Para o funcionamento do programa, a Sedef conta profissionais de Educação Física e equipe administrativa responsável por acompanhar os usuários até o mar, assegurando conforto, segurança e momentos de convivência em família. O atendimento ocorre de terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h.

Foto: Leonardo Sguarezi/Secom

Litoral

Matinhos (2 pontos fixos):

Praia de Matinhos: Entre os Balneários de Flamingo e Riviera.

Balneário Caiobá: Avenida Atlântica, entre as ruas Apucarana, Paranaguá e Ponta Grossa.

Guaratuba (1 fixo + 1 itinerante):

Praia do Cristo (Ponto fixo): Final da Avenida Atlântica.

Pontal do Paraná (3 fixos + 1 itinerante):

Shangri-lá: Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Avenida Edo Puhl.

Praia de Leste: Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Rua Baroneza do Cerro Azul.

Ipanema: Avenida Deputado Aníbal Khury, no final da Avenida São Luís.

Dias e horários: de 28/12/2025 a 01/02/2026, de terça a domingo, das 8 às 12 horas e das 15 às 19 horas.

Período adicional: de 07 a 18/02, com funcionamento aos fins de semana e durante o Carnaval nos pontos fixos de Matinhos, Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá.

Costa Noroeste

Marilena: Porto Maringá (ponto fixo na orla).

São Pedro do Paraná: Praia de Porto São José (ponto fixo na orla).

Funcionamento: de 28/12/2025 a 01/02/2026, de terça a domingo, das 8 às 12 horas e das 15 às 19 horas.

Costa Oeste

Marechal Cândido Rondon: Praia de Porto Mendes (ponto fixo).

Funcionamento: de 28/12/2025 a 01/02/2026. O atendimento será feito por agendamento pelos telefones (45) 2384-8061 ou (45) 2384-8062.

Redação
