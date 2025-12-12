Carreta Saúde da Mulher realiza 13ª parada em Morretes com mais de 19 mil atendimentos no Paraná

A Carreta Saúde da Mulher foi coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) com apoio do Gabinete da Primeira-Dama e percorreu 13 cidades, atendendo um raio de 77 municípios.

A Carreta Saúde da Mulher, que integra as ações do Paraná Rosa 2025, conclui a última parada do trajeto em Morretes nesta sexta-feira (12). Ao todo, o projeto da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e do Gabinete da Primeira-Dama, em parceria com a Volkswagen do Brasil, via Paraná Competitivo, realizou mais de 19 mil atendimentos, incluindo consultas e exames.

A 13ª parada da Carreta, na cidade de Morretes, atendeu também as mulheres das cidades de Guaraqueçaba, Matinhos, Antonina e Pontal do Paraná. Em Morretes, foi zerada a fila de ultrassom de mama e tireoide.

Na cidade desde a segunda-feira (8), a unidade móvel de saúde da mulher realizou exames de mamografia bilateral para rastreamento (40 a 74 anos), mamografia diagnóstica, coleta de material do colo do útero para exame citopatológico, papanicolau (25 a 64 anos) e ultrassonografias transvaginal, de mamas e tireoide, além de orientações de promoção de saúde e autocuidado.

Para a primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, uma das idealizadoras do projeto inédito, o número de atendimentos superou as expectativas do projeto. “Sabíamos da grandiosidade deste atendimento itinerante. Ficamos felizes em saber que as mulheres paranaenses estão preocupadas com a saúde e abraçaram esse projeto que veio para ficar no Paraná”, destacou.

A Carreta Saúde da Mulher foi coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e percorreu 13 cidades do Paraná, mas atendendo um raio de 77 municípios. Desde o lançamento, no dia 15 de setembro, a Carreta passou por São José dos Pinhais, Cerro Azul, Castro, Conselheiro Mairinck, Primeiro de Maio, Colorado, Santo Antônio do Caiuá, Mariluz, Bela Vista da Caroba, Nova Laranjeiras, Palmas, Lapa, encerrando o percurso em Morretes.

“Esse projeto inovador foi um sucesso. Agora, a carreta passará a ser patrimônio definitivo do Estado e seguirá percorrendo outras regiões, durante todo o próximo ano, com equipamentos médicos de ponta à disposição da população paranaense”, lembrou o secretário de estado da Saúde, Beto Preto. “Foram três meses de intensa atividade pelo Estado, levando o atendimento para mais perto daquelas mulheres que vivem em regiões mais distantes”.

Para a diretora de Atenção e Vigilância da Sesa, Maria Goretti David Lopes, que acompanhou a parada em Morretes, a Carreta cumpriu o seu papel ao promover o cuidado integral da saúde e a prevenção de doenças. “Cumprimos o nosso circuito e compromisso de percorrer todo o Paraná. Atendemos mulheres das áreas mais longínquas do nosso Estado”, disse.

O secretário de Saúde de Morretes, Manoel Medeiros Machado, comemorou a ação e agradeceu. “Frisamos a importância desse evento aqui que zerou as filas dos exames e os nossos profundos agradecimentos ao Governo do Estado. Foi realmente um benefício gigantesco para a população feminina. Dar acesso às pessoas que moram em locais mais longínquos é realmente um benefício gigante. Com isso se faz a prevenção e se trata da saúde da mulher com excelência”, afirmou.

Para o médico Giovanni Giovanni Todesco Neto, de 29 anos, membro da equipe que acompanhou a Carreta, passar três meses longe da família foi difícil, mas o resultado alcançado no projeto foi gratificante. “Gostei muito de participar porque vimos que realmente fizemos uma diferença na vida das pessoas. Conseguimos ver que o nosso trabalho teve um efeito benéfico nas mulheres do estado do Paraná. Conseguimos fazer o diagnóstico precoce e encaminhar para o tratamento”, disse.

Atendimento especializado

Sanzia Machado Krüger, de 41 anos, é moradora de Antonina e uma das milhares de mulheres atendidas pela iniciativa. Ela comemorou a agilidade do atendimento e contou que em outras ocasiões chegou a pagar para realizar os exames de forma particular.

“É muito importante. Entrei no hospital na quarta e eu já saí com uma agenda para esta sexta. Eu acho que todas as mulheres devem prestar atenção na saúde que temos que ter com a gente mesmo e vir realizar o exame”, disse.

Rosa Bialeski, de 72 anos, moradora de Matinhos, reforça a importância da Carreta para ter acesso rápido aos exames. “Achei ótimo. Espetacular. Muito bom. Eu acho que é muito bom porque tem gente que não tem onde fazer e não tem como se locomover. Foi importante porque se fosse agendado pela prefeitura ia demorar muito mais”, comemorou.

Paraná Rosa

Neste ano, além dos atendimentos da Carreta Saúde da Mulher, as ações da campanha Paraná Rosa também contaram com a distribuição de 150 mil exemplares da Cartilha Saúde da Mulher nas 22 Regionais de Saúde do Paraná, com foco em prevenção autocuidado e direitos; a projeção do filme “Câncer com ascendente em virgem” seguido de bate-papo com especialistas, que foi visto por mais de 7,7 mil mulheres; e a 1ª Corrida da Vigilância em Saúde em Curitiba, um evento gratuito com 5 mil vagas, programado para o dia 14 de dezembro.