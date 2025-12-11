Governo Lula garante mais R$ 674 milhões para obras de saúde e educação no PR, R$ 25 milhões no Litoral

Investimentos anunciados nesta quarta-feira, em Brasília, contempla investimentos em Paranaguá e em Pontal do Paraná

O presidente Lula anunciou nesta quarta-feira (10), em cerimônia no Palácio do Planalto, um grande pacote de investimentos para fortalecer a saúde e a educação em todo o país. O Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS) vai garantir R$ 28,1 bilhões em financiamentos a juros reduzidos para a construção, ampliação e modernização de escolas, creches, UBS, hospitais, unidades de saúde, bem como aquisição de equipamentos essenciais, beneficiando milhares de municípios e comunidades carentes.

No Paraná, 39 municípios serão beneficiados, com recursos que totalizam R$ 674.869.377,84 para obras e projetos que irão fortalecer a saúde e a educação dos paranaenses.

Para o Litoral, são mais de R$ 25 milhões: Paranaguá receberá R$ 5 milhões em obras na saúde; Pontal do Paraná, R$ 4 milhões na saúde e R$ 16,5 milhões na educação.

“Essas obras vão gerar emprego, dignidade e, principalmente, melhorar a vida das pessoas”, comemorou a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann. “Com ações como esta, o Governo Lula reafirma seu compromisso em fortalecer a educação e o sistema de saúde pública, garantindo mais qualidade, eficiência e cuidado aos paranaenses”, acrescentou.

Confira os municípios contemplados no Paraná:

Paranaguá – R$ 5.000.000,00 – Saúde (municipal)

Pontal do Paraná – R$ 4.000.000,00 – Saúde (municipal)

Pontal do Paraná – R$ 16.500.056,10 – Educação (municipal)

Apucarana – R$ 50.000.000,00 – Saúde (municipal)

Arapongas – R$ 50.000.000,00 – Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer

Arapoti – R$ 2.593.000,00 – Saúde (municipal)

Araucária – R$ 2.893.000,00 – Saúde (municipal)

Araucária – R$ 18.000.000,00 – Educação (municipal)

Astorga – R$ 5.500.000,00 – Educação (municipal)

Campina Grande do Sul – R$ 5.000.000,00 – Saúde (municipal)

Campina Grande do Sul – R$ 22.000.000,00 – Sociedade Hospitalar Angelina Caron

Campo Largo – R$ 22.000.000,00 – Maternidade e Cirurgia N. S. do Rocio

Capanema – R$ 2.027.110,00 – Saúde (municipal)

Cianorte – R$ 3.050.000,00 – Saúde (municipal)

Cianorte – R$ 7.786.408,00 – Instituto Honorp

Cianorte – R$ 930.000,00 – Instituto Mafra Imagem

Cianorte – R$ 13.701.158,00 – Educação (municipal)

Colombo – R$ 16.000.000,00 – Saúde (municipal)

Contenda – R$ 1.000.000,00 – Educação (municipal)

Curitiba – R$ 25.146.489,15 – Fundação de Estudos das Doenças do Fígado – Koutoulas Ribeiro

Curitiba – R$ 41.740.815,00 – Instituto Presbiteriano Mackenzie

Foz do Iguaçu – R$ 60.475.100,00 – Fundação de Saúde Itaiguapy

Francisco Beltrão – R$ 2.593.000,00 – Saúde (municipal)

Francisco Beltrão – R$ 398.500,00 – Educação (municipal)

Ipiranga – R$ 15.000.000,00 – Educação (municipal)

Ivaiporã – R$ 1.000.000,00 – Instituto de Saúde Lucena Sanchez

Lapa – R$ 2.852.300,00 – Saúde (municipal)

Laranjal – R$ 3.634.144,74 – Educação (municipal)

Londrina – R$ 39.896.895,31 – Associação Evangélica Beneficente de Londrina

Mandirituba – R$ 2.500.000,00 – Educação (municipal)

Maringá – R$ 8.000.000,00 – Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá

Matelândia – R$ 21.982.072,91 – Educação (municipal)

Missal – R$ 6.200.000,00 – Educação (municipal)

Paranavaí – R$ 1.686.865,12 – Santa Casa

Pato Branco – R$ 5.000.000,00 – Instituto Policlínica

Pinhais – R$ 30.000.000,00 – Saúde (municipal)

Ponta Grossa – R$ 9.000.000,00 – Instituto Sul Paranaense de Radioterapia

Ponta Grossa – R$ 10.900.000,00 –Santa Casa de Misericórdia

Quedas do Iguaçu – R$ 10.000.000,00 – Saúde (municipal)

Quedas do Iguaçu – R$ 8.100.000,00 – Educação (municipal)

Quitandinha – R$ 18.738.877,00 – Educação (municipal)

Rolândia – R$ 4.000.000,00 – Saúde (municipal)

Santa Amélia – R$ 1.500.000,00 – Educação (municipal)

Santa Mariana – R$ 34.600.000,00 – Centro Integrado em Saúde

Santa Mariana – R$ 2.820.000,00 – Educação (municipal)

São João do Caiuá – R$ 1.853.490,05 – Educação (municipal)

São João do Triunfo – R$ 2.550.000,00 – Saúde (municipal)

São João do Triunfo – R$ 1.650.000,00 – Educação (municipal)

São Mateus do Sul – R$ 20.000.000,00 – Educação (municipal)

Tibagi – R$ 2.593.000,00 – Saúde (municipal)

Tibagi – R$ 10.477.096,46 – Educação (municipal)

Toledo – R$ 20.000.000,00 – Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná