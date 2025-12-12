Operação policial resulta em 40 presos e 4 mortos no Litoral do Paraná

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os alvos eram investigados por envolvimento com tráfico de drogas, furtos e roubos

Secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira | Foto: Paulo Henrique Vieira/SESP

Operação das polícias Civil, Militar e Penal do Paraná em m cinco cidades do Litoral das prendeu 40 pessoas nesta sexta-feira (12). Quatro investigados morreram, em circunstâncias ainda não divulgadas.

A ação também resultou na apreensão de R$ 31,3 mil, oito armas de fogo, dois simulacros, 625 munições, 53 celulares, três balanças de precisão e 2,5 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e crack.

A operação contou com apoio aéreo da PCPR e da PMPR e com equipes de cães de faro, utilizadas para aumentar a eficiência das buscas.

Ao todo, foram 69 mandados de busca e apreensão cumpridos simultaneamente em Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Antonina. Os alvos eram investigados por envolvimento com tráfico de drogas, furtos e roubos.

A operação fez parte da Missão Paraná IV voltada ao enfrentamento da criminalidade no Litoral do Estado.

“O combate ao crime organizado no Litoral é permanente. Atuamos com base em inteligência e podemos deflagrar novas operações sempre que necessário”, disse o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. ​​Ele destacou que a ofensiva é continuidade do trabalho iniciado no ano passado. “Cumprimos diversos mandados antes do Verão Maior na temporada passada, e este ano seguimos reforçando a atuação preventiva e repressiva”, completou.