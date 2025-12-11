Estado divulga lista provisória dos artistas paranaenses do Verão Maior

Confira os 52 músicos classificados para shows gratuitos nos palcos Sunset da próxima temporada nas praias do Paraná

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura e do PalcoParaná, divulgou nesta quarta-feira (10) o resultado provisório da etapa de Análise de Mérito do edital que vai selecionar artistas paranaenses para os Palcos Sunset do Verão Maior Paraná 2026. A publicação marca uma nova etapa do processo, que agora entra no período de recursos, aberto até 12 de dezembro. As contestações serão analisadas os dias 17 e 19 e o resultado final, com os selecionados, será publicado no Diário Oficial em 22 de dezembro.

Nesta temporada, os Palcos Sunset apresentarão gratuitamente 52 shows de artistas paranaenses de diversos gêneros musicais. As estruturas serão instaladas em Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá, no Litoral, além de Porto Rico e Porto São José, em São Pedro do Paraná, no Noroeste. Os shows acontecerão entre 2 e 31 de janeiro de 2026, período em que milhares de veranistas circulam pelas praias e balneários. Na última temporada, as 49 apresentações realizadas nesses espaços reuniram mais de 43 mil pessoas.

“Os Palcos Sunset do Verão Maior são verdadeiras vitrines para os nossos artistas paranaenses, e funcionam como pontos de encontro entre público e a cena cultural do Estado”, afirma a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

Os artistas selecionados pelo edital dos Palcos Sunset receberão cachês divididos em cinco categorias. A Categoria 1, no valor de R$ 6 mil, destina-se a artistas solo nascidos ou radicados nos municípios que receberão os palcos. As Categorias 2, 3, 4 e 5, com valores entre R$ 12 mil e R$ 45 mil, contemplam grupos musicais e bandas de qualquer parte do Paraná.

Além da programação distribuída pelo Litoral e Noroeste, o Verão Maior Paraná 2025/26 também contará com grandes shows em Matinhos e Pontal do Paraná. Entre as atrações confirmadas estão Alok, Ana Castela, Belo, Zé Neto e Cristiano, Luan Pereira, Atitude 67, Roupa Nova, Paralamas do Sucesso, Jeito Moleque, Raça Negra, Hugo & Guilherme e Zezé di Camargo & Luciano, além das bandas internacionais Gipsy Kings by Andre Reyes (França) e Inner Circle (Jamaica).

O Governo do Estado já anunciou uma das atrações surpresas da temporada: Gusttavo Lima fará show em Matinhos no dia 25 de janeiro. A segunda atração surpresa será divulgada nos próximos dias.