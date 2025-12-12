Operação policial cumpre 69 mandados no Litoral nesta sexta

Mandados de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos em Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Antonina contra envolvidos em tráfico de drogas, furtos e roubos

Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Polícia Penal do Paraná (PPPR) estão nas ruas nesta sexta-feira (12) em uma operação integrada da Missão Paraná IV para reforçar o enfrentamento à criminalidade no Litoral do Estado.

Foram deferidos 69 mandados de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos simultaneamente em Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Antonina. Os alvos são ligados ao tráfico de drogas, furtos e roubos.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, destacou que a integração das forças amplia a capacidade de resposta no Litoral. “As Polícias do Paraná estão atuando para tirar criminosos de circulação e garantir que moradores e turistas possam aproveitar o verão com mais tranquilidade”, disse.

A operação conta com o apoio de helicópteros da PCPR e da PMPR, além do emprego de cães de faro para ampliar a eficiência das buscas.

A Missão Paraná IV intensifica as ações de repressão qualificada no Litoral, fortalecendo a presença do Estado e garantindo mais segurança para moradores e turistas durante a temporada de verão.