Caso inédito, filhote de elefante-marinho-do-sul segue em reabilitação

Espécie tem ocorrência ocasional no Brasil e nascimentos não são comuns na região

O registro de um filhote de elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina) no litoral do Paraná representa um evento incomum para a região e de grande relevância científica. A espécie pertence ao grupo dos pinípedes, o mesmo das focas e leões-marinhos, e é reconhecida por seu grande porte e por realizar longas migrações oceânicas entre áreas de alimentação e reprodução.

No Brasil, os elefantes-marinhos ocorrem de forma ocasional, pois em geral o deslocamento destes animais ocorre entre áreas tradicionais de reprodução, localizadas no sul da Argentina, e regiões subantárticas utilizadas para alimentação. Os nascimentos normalmente acontecem longe da costa brasileira, em ambientes e em condições ambientais específicas, no entanto, registros de indivíduos jovens apesar de raros, têm sido registrados na região sul do país, incluindo um nascimento acompanhado em Santa Catarina em 2024.

Indícios de nascimento na região

O indivíduo registrado no Paraná em 26 de dezembro de 2025, é um filhote macho, com 1,79 metro de comprimento e 65,9 quilos. De acordo com a equipe técnica, o tamanho, a massa corporal e o estágio de desenvolvimento são compatíveis com um indivíduo muito jovem.

Segundo Fabio Henrique de Lima, médico-veterinário e responsável técnico pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS/LEC-UFPR), a avaliação do desenvolvimento do animal é um indicativo importante. “O tamanho, a massa corporal e as características físicas observadas são compatíveis com um filhote muito jovem. Esses elementos sugerem que o nascimento pode ter ocorrido na própria região Sul do Brasil, embora não seja possível determinar com precisão o local”, diz, Fabio.

Uma das hipóteses consideradas pelos pesquisadores é que a fêmea tenha buscado ilhas inabitadas do litoral paranaense ou adjacências como local para o parto e os cuidados iniciais com o filhote. Essas áreas podem oferecer maior tranquilidade, menor interferência humana e condições mais favoráveis durante o período mais sensível da vida do animal.

Comportamento da espécie e possíveis mudanças recentes

O comportamento reprodutivo do elefante-marinho-do-sul é bem conhecido em suas áreas tradicionais, onde as fêmeas permanecem em terra durante o período de amamentação, garantindo proteção e descanso aos filhotes nas primeiras semanas de vida.

No entanto, nos últimos anos, pesquisadores vêm observando possíveis mudanças nesse padrão, especialmente após eventos sanitários de grande impacto, como a gripe aviária (H5N1), que afetou colônias de pinípedes no oceano Atlântico Sul.

Estudos recentes indicam que a doença causou reduções expressivas nas populações de elefantes-marinhos, com registros de mortalidade elevada, principalmente entre fêmeas reprodutoras, em regiões Antárticas como a Geórgia do Sul. Esse cenário pode influenciar a dinâmica populacional da espécie e o uso de áreas alternativas para descanso e reprodução.

De acordo com Camila Domit, bióloga e coordenadora do PMP-BS/LEC-UFPR, esses registros precisam ser analisados dentro de um contexto mais amplo. “Casos como este indicam que precisamos olhar com atenção para possíveis mudanças no comportamento da espécie. A escolha de áreas não tradicionais para reprodução ou descanso pode estar relacionada a fatores ambientais, sanitários ou à própria dinâmica populacional e ambiental”, explica Camila.

Registros recentes no sul do Brasil

O caso do filhote registrado no litoral do Paraná não é isolado. Em outubro de 2024, foi registrado, pela primeira vez no Brasil, o nascimento de um elefante-marinho em Garopaba, Santa Catarina, fato que mobilizou instituições ambientais e científicas e reforçou a atenção para a presença reprodutiva da espécie no sul do país. Além deste, segundo os dados do Sistema de Informação de Monitoramento da Biota Aquática (SIMBA), de janeiro a setembro de 2025 foram 11 registros desta espécie na região sul.

Esses registros, ainda considerados raros, contribuem para ampliar o conhecimento sobre a distribuição geográfica, o comportamento e as possíveis adaptações e impactos aos elefantes-marinho-do-sul em um cenário de drásticas mudanças ambientais e de qualidade do oceano.

Importância do monitoramento

A trajetória deste filhote evidencia a importância do monitoramento contínuo das praias, que possibilita o registro de ocorrências e a produção de dados fundamentais para a ciência e para a conservação da fauna marinha.

Thomaz Barreto, biólogo e assistente técnico de campo do PMP-BS/LEC-UFPR, explica que o acompanhamento desses casos é essencial para a compreensão da dinâmica das espécies. “Cada registro contribui para entendermos melhor como essas espécies utilizam o litoral brasileiro e como as mudanças no oceano e clima estão afetando a dinâmica de suas populações. O monitoramento diário permite identificar padrões, registrar exceções e construir uma base de dados sólida para a conservação das espécies e seus habitats”, afirma Thomaz.

A ocorrência deste filhote de elefante-marinho no litoral do Paraná reforça a necessidade de manter esforços de pesquisa, monitoramento e articulação entre instituições e sociedade, ampliando o conhecimento sobre a fauna marinha e suas possíveis mudanças de comportamento ao longo do tempo e em resposta às alterações ambientais.

Sobre o PMP-BS

A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. No estado do Paraná, Trecho 6, a execução é realizada pela equipe LEC/UFPR (@lecufpr e www.lecufpr.net).