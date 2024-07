Cattalini promove eventos no mês de aniversário do terminal e de Paranaguá

A Cattalini Terminais, do Porto de Paranaguá, promove uma série de eventos para fomentar o esporte, cultura e lazer na cidade.

O Festival Cattalini marca a celebração dos 43 anos da empresa e os 376 anos de Paranaguá. Paranaguá faz aniversário no dia 29 de julho. A Cattalini foi fundada no dia 1º de julho de 1981, no bairro Costeira. A partir de 1989, sua sede passou a ser no bairro Rocio, onde suas instalações estão até hoje.

As atrações acontecem de 13 de julho a 8 de agosto. Confira a programação:

CAMPEONATO DE SURF

Eco Ilha Open de Surf 2023

Dias: 13 e 14/07

Local: Praia de Fora – Ilha do Mel

A competição faz parte do circuito paranaense de surf e tem pontuação no ranking paranaense. Além disso, também teremos coleta de resíduos na praia contando com a colaboração de todos!

ARRAIÁ EM PARANAGUÁ

Brincadeiras, shows e comidas típicas

Dias: 13 e 14/07

Local: Rua Prof. Cleto – ao lado da Catedral Diocesana

Com atração extra: Projeção Mapeada na Catedral

FESTIVAL HAHANAGUÁ

Dias: 27/07 a 01/08

Local: Teatro Municipal Rachel Costa – Rua Ǫuinze de Novembro, 87

Humoristas já confirmados:

27/07 – 20h – Luis França

28/07 – 19h – Marlei Cevada

29/07 – 20h – Dra. Rosangela

30/07 – 20h – Marcus Cirillo

31/07 – 20h – R. Morgado

01/08 – 20h – Dollenz

ESPETÁCULO GALA BOLSHOI (ESCOLA DE TEATRO BOLSHOI DO BRASIL)

Dia: 24/07

Horários: 18h e 19h30

Local: Teatro Municipal Rachel Costa – Rua Ǫuinze de Novembro, 87

ORǪUESTRA FILARMÔNICA ANTONINENSE

Dia: 03/08

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal Rachel Costa – Rua Ǫuinze de Novembro, 87