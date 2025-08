Debates sobre assistência social e educação encerram MP em Movimento no Litoral

Reunião sobre assistência social | foto: Ascom MPPR

Em uma agenda focada em questões sociais, o projeto MP em Movimento promoveu reuniões em Paranaguá para discutir importantes temas relacionados à assistência social e à educação.

O procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, e a promotora de Justiça Caroline Demantova Ferreira se encontraram com representantes das respectivas secretarias para abordar desafios e buscar soluções.

A reunião com a secretária da Família, Cidadania e Desenvolvimento Social, Carolina de Miranda, e sua equipe, que incluiu Amanda Goldenstein e Joice Franco, teve como foco a sobrecarga de trabalho e a alta demanda enfrentada pelo Conselho Tutelar de Paranaguá.

Entre as pautas discutidas, destacam-se diversas medidas para aprimorar a proteção de crianças e adolescentes, como a necessidade de uma nova sede para o conselho, visando descentralizar o atendimento e aumentar a capacidade de atuação dos conselheiros; a reforma estrutural da Unidade de Acolhimento Institucional, com a proposta de separar as crianças e os adolescentes por gênero em imóveis distintos; e a capacitação dos conselheiros por meio de um curso do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente previsto para a região litorânea.

Reestruturação da educação

Educação em pauta | foto: Ascom MPPR

Na área da educação, a secretária Fabíola Soares Arcega, acompanhada de Zizania Benedito dos Santos e Ereclin Jamile dos Santos, apresentou ao procurador-geral um balanço sobre a reestruturação da Secretaria Municipal de Educação (Semedi).

O encontro abordou o trabalho para adequar a pasta ao recebimento de novos recursos e o levantamento das estruturas físicas das escolas. A atuação dos conselhos municipais e a prestação de contas dos recursos orçamentários da educação também foram temas de debate.

As reuniões, realizadas na quinta-feira, 31 de julho, fazem parte da iniciativa do Ministério Público de se aproximar da comunidade e dos órgãos públicos para trabalhar em conjunto na solução de problemas locais.

Paraná em Ação

Na quinta-feira (31), Francisco Zanicotti participou da abertura do programa Paraná em Ação, ao lado do secretário de Justiça, Valdemar Jorge, e do prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos.

O projeto, coordenado pela Secretaria da Justiça e Cidadania, leva aos municípios serviços voltados à promoção da cidadania e da inclusão social. “O MP em Movimento está aqui para ouvir a população e compreender suas necessidades. A escuta ativa é essencial para encontrarmos soluções eficazes”, afirmou Zanicotti.

O procurador-geral ressaltou a relevância do trabalho conjunto para garantir atendimento adequado a adolescentes em situação de ato infracional, com estruturas apropriadas e programas de profissionalização. “Essa é a essência da cidadania alcançada por meio de ações concretas”, enfatizou.

Ele reforçou ainda a atenção especial que deve ser prestada aos adolescentes mais vulneráveis e alertou para os desafios que persistem, como os altos índices de violência doméstica e feminicídio. “Essas demandas não se resolvem sozinhas. É por meio da escuta e da colaboração com os moradores do Litoral e com o apoio do Estado que podemos alcançar resultados positivos”, disse.

Zanicotti destacou também a necessidade de união de esforços para enfrentar os problemas sociais. “Estamos enfrentando os desafios de forma inédita, unindo esforços entre Executivo estadual e municipal, Ministério Público, sociedade e Legislativo. Trabalhamos juntos para promover o progresso, especialmente para aqueles que mais precisam”, declarou.