Centro de idiomas Berlitz abre duas unidades no Rio de Janeiro

O centro de idiomas Berlitz acaba de reabrir duas unidades no Rio de Janeiro, uma no centro da cidade e outra na Barra da Tijuca, para levar a fluência em línguas mais longe.

Aprender um novo idioma pode ser um divisor de águas tanto na vida pessoal quanto na carreira profissional. A capacidade de se comunicar em diferentes línguas abre portas, cria oportunidades e proporciona uma visão mais ampla do mundo.

Continue a leitura para descobrir mais sobre a história do Berlitz, por que seu método de ensino é considerado um dos melhores do mundo e os principais benefícios de aprender um novo idioma.

O retorno do Berlitz ao Rio de Janeiro

Caso esteja em dúvida de lugares para estudar no Rio de Janeiro, o centro de idiomas Berlitz tem uma longa trajetória de pioneirismo no ensino de línguas. Fundada em 1878, a instituição tem ajudado milhões de pessoas ao redor do mundo a se comunicarem em mais de 40 idiomas.

Reconhecido por valores como agilidade, clareza e liberdade, o Berlitz se destaca por sua abordagem inovadora e eficaz.

A escola, que já teve uma unidade no Rio de Janeiro, retorna à cidade com duas novas unidades situadas em prédios de coworking para maior conveniência dos alunos:

Av. Presidente Wilson, 231, 9º andar, sala 934 – Centro, RJ

Av. das Américas, 3443, bloco 3B, 2º andar, sala 17 – Barra da Tijuca, RJ.

Ambas as unidades oferecem aulas presenciais em ambientes confortáveis e modernos, além de cursos online para maior flexibilidade.

O Berlitz também oferece convênios e programas customizados para empresas, com foco em idiomas, liderança, cultura e comunicação. Sua abordagem personalizada garante que as necessidades específicas de cada aluno ou empresa sejam atendidas de maneira eficaz.

A importância de estudar idiomas

Investir em educação bilíngue é uma das decisões mais valiosas que alguém pode tomar no contexto globalizado de hoje. Não apenas do ponto de vista profissional, mas também na vida pessoal. O estudo traz compreensão profunda de outras culturas, e facilita viagens e conexões internacionais.

Maior potencial salarial

Habilidades linguísticas abrem portas para promoções e transferências internacionais dentro de uma empresa. Seguindo um levantamento realizado pela Catho, fluentes em inglês têm salários 61% maiores do que a média nacional.

Isso mostra que profissionais bilíngues saem na frente para as melhores vagas e processos seletivos mais disputados. Para quem trabalha remotamente, dominar o inglês e o espanhol possibilita ainda concorrer a vagas em praticamente qualquer lugar do mundo sem sair de casa.

Expansão de horizontes

Ser bilíngue ou multilíngue oferece acesso a uma variedade maior de literatura, filmes, música e outras formas de mídia no idioma original, proporcionando uma perspectiva mais ampla do mundo.

Melhoria na memória

Um estudo publicado pela Academia Americana de Neurologia diz que aprender um novo idioma traz benefícios significativos para o cérebro, como a capacidade de se lembrar de fatos e informações, pois o conhecimento “protege” memórias antigas, mesmo em adultos.

A revista Neurology, no estudo“Bilingualism Delays age at Onset of Dementia, Independent of Education and Immigration Status” confirma que o conhecimento bilíngue promove a redução no risco de doenças como Alzheimer e demência.

Em adultos que falam só uma língua, a idade média para a manifestação dos primeiros sinais da doença é 71 anos, já entre adultos que falam duas ou mais línguas, é 75 anos.

Aumento de networking profissional e pessoal

Participar de conferências internacionais e eventos de networking se torna mais eficaz quando você pode se comunicar diretamente com outros participantes em seu idioma nativo.

Além disso, conseguir falar a língua de um parceiro, amigo ou membro da família pode estreitar relacionamentos, mostrando respeito e compreensão pela cultura deles.

O melhor método para aprender uma nova língua

O método de ensino do centro de idiomas Berlitz é mundialmente reconhecido por seu foco na conversação e abordagem imersiva. Prioriza a prática de conversação desde o primeiro dia, permitindo que os alunos desenvolvam rapidamente suas habilidades de comunicação.

A metodologia foi desenvolvida por Maximilian Berlitz, que introduziu a primeira abordagem de ensino imersivo, rompendo com os estilos tradicionais de aprendizagem.

Surgiu por uma feliz coincidência. Quando lecionava em Providence, nos EUA, Berlitz contratou um jovem francês como assistente. Ao descobrir que ele não falava inglês, Berlitz, que estava doente e precisava se afastar por um período, instruiu-o a usar gestos e o vocabulário em contexto para ensinar seus alunos.

Após seis semanas, o professor retornou à sala de aula e encontrou seus alunos comunicando-se fluentemente em francês. A ausência de explicações em inglês e a necessidade de entender e se expressar no idioma aceleraram o aprendizado dos alunos.

Assim nasceu o método de ensino Berlitz, que se mostrou altamente eficaz e transformador. Mais de 140 anos depois, o método evoluiu e ganhou uma abordagem estruturada, que prevê alguns elementos:

Imersão : o aluno fala no novo idioma desde o primeiro dia, e tudo é apresentado no contexto de situações da vida real, com foco em gramática e vocabulário.

: o aluno fala no novo idioma desde o primeiro dia, e tudo é apresentado no contexto de situações da vida real, com foco em gramática e vocabulário. Objetivo orientado : as lições se baseiam nos objetivos de cada aluno, permitindo colocar o idioma em prática já nas primeiras aulas.

: as lições se baseiam nos objetivos de cada aluno, permitindo colocar o idioma em prática já nas primeiras aulas. Apresentar, praticar e executar: todas as lições seguem essa estrutura, de forma que o novo conteúdo seja apresentado pelo instrutor para que o aluno participe da prática guiada e, em seguida, aplique o que aprendeu.

Atenção, cariocas: se você é um profissional buscando avançar na carreira, um estudante preparando-se para oportunidades globais ou alguém interessado em explorar novas culturas e enriquecer sua vida pessoal, o Berlitz é um dos melhores lugares para estudar no Rio de Janeiro.