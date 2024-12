Cerimônia de posse do novo prefeito de Paranaguá corre risco, diz jornal

Adriano e a esposa Patrícia Bamvakiades Ramos

A cerimônia de posse do novo prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos (Republicanos), está em risco, diz jornal online editado em Curitiba.

Fontes informaram ao jornal Bem Paraná que a atual gestão, do prefeito Marcelo Roque (PSD), teria negado uso do Ginásio de Esportes Albertina Salmon e indicado o Ginásio Joaquim Magalhães, de menor porte e com problemas no telhado e de estrutura.

A equipe do prefeito eleito com 72% dos votos afirma que novo prefeito vê risco e prefere não colocar população em um local que que esteja seguro para a realização do evento.

A posse de todos os prefeitos e vice eleitos em 2024 acontece no dia 1° de janeiro de 2025 e é feita pelo presidente da Câmara, eleito no mesmo dia, logo após a posse dos vereadores.

Em Paranaguá, a posse de Adriano Ramos e da vice-prefeita Fabiano Parro está marcada para as 16h. Logo em seguida, deverão ser indicados os primeiros novos secretários.