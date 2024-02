Cinema na Praça conclui rota do Litoral em Paranaguá

A carreta e a van da Casa do Verbo estacionam neste domingo (25) a partir das 19h na avenida Arthur de Abreu em frente à Estação Ferroviária de Paranaguá.

A caravana cultural já passou por Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Antonina e Morretes, levando cinema ao ar livre para mais de 7 mil pessoas.

Em Paranaguá se conclui a primeira das oito rotas que a Casa do Verbo percorrerá pelo Paraná até o mês de outubro. Até lá, 65 cidades terão sido visitadas.

O Governo do Paraná através da Secretaria de Cultura realiza o projeto pelo quarto ano consecutivo. A viagem do Cinema na Praça em 2024 está sendo possível graças aos recursos da Lei Paulo Gustavo liberados pelo Ministério da Cultura e Governo Federal.

O cinema itinerante que chega com a carreta baú, é equipado com moderno sistema de exibição cinematográfica; painel em LED e sistema de som; e neste domingo exibe dois filmes:

Filmes em cartaz em Paranaguá

Domingo, 25/02

19h – “Lino – Uma aventura de Sete Vidas”.

21h – “O Palhaço” com Selton Melo

Segunda-Feira, 25/02

19h – “As aventuras do Avião Vermelho”

21h – “Maria do Caritó”, com Lília Cabral

Morretes prestigiou última noite de cinema na cidade mesmo sob intensa chuva

Foto: Léo Faria

Centenas de pessoas atenderam ao convite do Cinema na Praça mesmo sabendo que tinha previsão de chuva em Morretes. Elas foram até o espaço coberto no Paço Municipal da cidade para onde as exibições de hoje foram transferidas justamente por causa das prováveis precipitações.

O projeto do Governo do Paraná realizado pela Casa do Verbo, tem como objetivo levar cinema para cidades que não tem salas de exibição.

E para que a população possa assistir com todo conforto, como se estivessem em uma sala de cinema, são reservadas 400 cadeiras, com espaço prioritário para pessoas idosas e PCDs (pessoas com deficiência), espaço kids com tatames para as crianças e acessibilidade através de língua de sinais (Libras), legendas no filmes e fones para audiodescrição.

Além disso, o local conta com banheiros químicos, lixeiras e não falta nem mesmo a principal companhia para um bom filme; a pipoca, que no Cinema na Praça é distribuída gratuitamente para o público.

