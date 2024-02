Cinenaguá apresenta filmes clássicos a partir desta sexta-feira

De 1º a 10 de março e exibirá mais de 20 longas-metragens em telões montados na Estação Ferroviária de Paranaguá, no Teatro Rachel Costa e na Ilha do Mel, em Nova Brasília

Uma seleção de longas-metragens serão exibidos gratuitamente em telões especiais do projeto Cinenaguá – Clássicos de Cinema em Paranaguá. De 1º a 6 de março, na Estação Ferroviária de Paranaguá e no Teatro Rachel Costa; e de 7 a 10 de março, na Ilha do Mel, em Nova Brasília.

Serão 38 sessões no total, com exibições durante todo o dia nas quais produções consagradas do cinema brasileiro e internacional, de países como Estados Unidos, Itália, Japão, Senegal e França, poderão ser conferidas pelo público.

Na programação, destaque para o filme de abertura, que será exibido na Estação Ferroviária de Paranaguá, às 19h, no dia 1º de março, o longa brasileiro “O Homem Que Copiava” (2003), de Jorge Furtado, com Lázaro Ramos e Leandra Leal no elenco. A produção conta a história de um operador de fotocopiadora que se apaixona por uma jovem que vive em uma casa do outro lado da rua e passa suas noites a observando com seus binóculos. “O Homem que Copiava” recebeu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, nas categorias Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator Coadjuvante (Pedro Cardoso), Melhor Atriz Coadjuvante (Luana Piovani), Melhor Roteiro Original e Melhor Edição; o prêmio do Festival de Havana (Cuba) de Melhor Ator (Lázaro Ramos); o troféu do Prêmio da Associação de Críticos de Sâo Paulo na categoria Melhor Filme; entre outros.

Já o filme de encerramento, com exibição marcada para o dia 10 de março, às 21h, em Nova Brasília, na Ilha do Mel, é a animação “O Menino e o Mundo”, do diretor Alê Abreu. A produção, que completa 10 anos desde o seu lançamento, é considerada uma das principais animações da história do Cinema Brasileiro e já passou por diversos festivais e premiações, recebendo inclusive uma indicação ao Oscar (2016). Por meio do lúdico e analogias fantásticas entre o criar e o destruir, o filme aborda temas como industrialização, êxodo rural e as dinâmicas socioeconômicas do terceiro mundo.

Na programação ainda constam clássicos como “Tubarão” (1975), de Steven Spielberg, que será exibido no dia 2 de março, na Estação Ferroviária de Paranaguá, às 21h15, e em Nova Brasília, na Ilha do Mel, no dia 8 às 21h. A produção amedrontou milhões de espectadores na época, mostrando um tubarão com sede de sangue que desencadeia o caos em uma praia norte-americana, e um xerife, um biólogo e um marinheiro terão que, juntos, dar um fim no animal assassino. “Tubarão” levou o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Mixagem de som, tendo também sido indicado em Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado.

Há também “A História Sem Fim”, produção de 1984 e dirigida por Wolfgang Petersen, que segue como um dos filmes mais mágicos de todos os tempos e traz o jovem Bastian, que se aventura em um mundo de fantasia por meio das páginas de um livro misterioso; a animação japonesa “Meu Amigo Totoro” (1988), de Hayao Miyazaki, que gira em torno das aventuras de duas meninas que se mudam para o campo para ficar perto da mãe doente, e conhecem os espíritos da floresta que moram nas proximidades; e “Fuga das Galinhas”, cuja sequência estreou recentemente no streaming, também faz parte da programação. O filme de stop-motion, que tem direção de Nick Park e Peter Lord, ganhou o Oscar de Melhor Animação, em 2001, e conta a história de um grupo de galinhas em uma fazenda que tenta escapar de um destino sombrio, o de virar comida. A trama tem uma abordagem cativante e divertida, envolvendo humor e amizade em uma aventura em busca da liberdade.

“O Cinenaguá vai levar um pouco da sétima arte para o litoral paranaense. A nossa ampla programação conta com mais de 20 longas, com títulos que passam por diferentes gêneros e nacionalidades, e que promete agradar todos os tipos de públicos. Tem produções para a criançada e toda a família, filmes premiados e com narrativas maduras, clássicos que revolucionaram a sétima arte e seguem atuais, entre outras”, comenta Antônio Gonçalves Jr, coordenador geral do Cinenaguá.

O festival ainda contará com sessões com recursos de acessibilidade (*consultar programação) , e a participação de convidados especiais, como grandes nomes do cinema brasileiro, que marcarão presença na primeira edição do Cinenaguá com bate-papos sobre cinema e suas carreiras.

Confira a programação completa:

(*pode sofrer alterações)

1º de março

Local: Estação Ferroviária de Paranaguá – Horário: 19h

Filme: “O Homem Que Copiava” (Dir. Jorge Furtado | BRA | 2003 | 123’)

2 de março

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 10h30

Filme: “A História Sem Fim” (Dir. Wolfgang Petersen | EUA | 1984 | 102’)

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 14h30

Filme: “A Negra De…” (Dir. Ousmane Sèmbene | SEN | 1966| 102’)

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 16h45

Filme: “Rio Bravo” (Dir. Howard Hawks| EUA | 1959 | 141’)

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 19h

Filme: “Brichos” (Dir. Paulo Munhoz | BRA| 2007| 77’)

Local: Estação Ferroviária de Paranaguá – Horário: 19h

Filme: “Conta Comigo” (Dir. Rob Reiner | EUA | 1986 | 89’)

Local: Estação Ferroviária de Paranaguá – Horário: 21h15

Filme: “Tubarão” (Dir. Steven Spielberg | EUA | 1975 | 124’)

3 de março

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 10h30

Filme: “Meu Amigo Totoro” (Dir. Hayao Myiazaki | JAP | 1988 | 102’)

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 14h30

Filme: “Eles Não Usam Black Tie” (Dir. Leon Hirszman | BRA | 1981 | 123’)



Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 16h45

Filme: “Cantando na Chuva” (Dir. Gene Kelly e Stanley Donen | EUA | 1952| 103’)

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 19h

Filme: “Fuga das galinhas” (Dir. Nick Park e Peter Lord | EUA | 2000 | 89’)

Local: Estação Ferroviária de Paranaguá – Horário: 19h

Filme: “Faça a Coisa Certa” (Dir. Spike Lee | EUA | 1989| 120’)

Local: Estação Ferroviária de Paranaguá – Horário: 21h15

Filme: “Um Corpo que Cai” (Dir. Alfred Hitchcock | EUA | 1958| 128’)

Cantando na Chuva (1952)

4 de março

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 10h30

Filme: “Fuga das Galinhas” (Dir. Nick Park e Peter Lord |EUA | 2000 |89’)

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 14h30

Filme: “Meus Caros Amigos” (Dir. Mario Monicelli | ITA | 1975 | 140’)

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 16h45

Filme: “Um Corpo que Cai” (Dir. Alfred Hitchcock | EUA | 1958| 128’)

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 19h

Filme: “Meu Amigo Totoro” (Dir. Hayao Myiazaki | JAP | 1988 | 102’)

Local: Estação Ferroviária de Paranaguá – Horário: 19h

Filme: “A Longa Viagem de Volta” (Dir. John Ford | EUA | 1940 | 105’)

Local: Estação Ferroviária de Paranaguá – Horário: 21h15

Filme: “Encontros e Desencontros” (Dir. Sofia Coppola | EUA | 2003 | 101’)

5 de março

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 10h30

Filme: “Brichos” (Dir. Paulo Munhoz | BRA | 2007 | 77’)

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 14h30

Filme: “Faça a Coisa Certa” (Dir. Spike Lee | EUA | 1989 | 120’)

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 16h45

Filme: “Os Catadores e Eu” (Dir. Agnes Varda | FRA | 2000 | 82’)

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 19h

Filme: “A História Sem Fim” (Dir. Wolfgang Petersen | EUA | 1984 | 102’)

Local: Estação Ferroviária de Paranaguá – Horário: 19h

Filme: “Se Meu Apartamento Falasse” (Dir. Billy Wilder | EUA | 1960 | 125’)

Local: Estação Ferroviária de Paranaguá – Horário: 21h15

Filme: “Rio Bravo” (Dir. Howard Hawks| EUA | 1959 | 141’)

6 de março

Local: Teatro Rachel Costa (SESSÃO CONTARÁ COM RECURSOS DE ACESSIBILIDADE) – Horário: 10h30

Filme: “Conta Comigo” (Dir. Rob Reiner | EUA | 1986 | 89’)

Local: Teatro Rachel Costa (SESSÃO CONTARÁ COM RECURSOS DE ACESSIBILIDADE) – Horário: 13h

Filme: “O Homem Que Copiava” (Dir. Jorge Furtado | BRA | 2003 | 123’)

Local: Teatro Rachel Costa (SESSÃO CONTARÁ COM RECURSOS DE ACESSIBILIDADE) – Horário: 15h

Filme: “Conta Comigo” (Dir. Rob Reiner | EUA | 1986 | 89’)

Local: Teatro Rachel Costa (SESSÃO CONTARÁ COM RECURSOS DE ACESSIBILIDADE) – Horário: 16h45

Filme: “O Homem Que Copiava” (Dir. Jorge Furtado | BRA | 2003 | 123’)

Local: Teatro Rachel Costa – Horário: 19h

Filme: “Cidade de Deus” (Dir. Fernando Meirelles e Kátia Lund | BRA | 2002|130’)

Cidade de Deus

7 de março

Local: Ilha do Mel (Nova Brasília) – Horário: 19h15

Filme: “Meu Amigo Totoro” (Dir. Hayao Myiazaki | JAP | 1988 | 102’)

Local: Ilha do Mel (Nova Brasília) – Horário: 21h

Filme: “Ran” (Dir. Akira Kurosawa | JAP | 1986 | 162’)

8 de março

Local: Ilha do Mel (Nova Brasília) – Horário: 19h15

Filme: “Fuga das Galinhas” (Dir. Nick Park e Peter Lord | EUA | 2000|89’)

Local: Ilha do Mel (Nova Brasília) – Horário: 21h

Filme: “Tubarão” (Dir. Steven Spielberg | EUA | 1975 | 124’)

9 de março

Local: Ilha do Mel (Nova Brasília) – Horário: 19h15

Filme: “Brichos” (Dir. Paulo Munhoz | BRA | 2007| 77’)

Local: Ilha do Mel (Nova Brasília) – Horário: 21h

Filme: “Cantando na Chuva” (Dir. Gene Kelly e Stanley Donen | EUA | 1952| 103’)

10 de março

Local: Ilha do Mel (Nova Brasília) – Horário: 19h15

Filme: “A História Sem Fim” (Dir. Wolfgang Petersen | EUA | 1984 | 102’)

Local: Ilha do Mel (Nova Brasília) – Horário: 21h

Filme: “O Menino e o Mundo” (Dir. Alê Abreu | Brasil |Animação | 80’ | 2014 )

História Sem Fim



Cinenaguá – Clássicos do Cinema em Paranaguá

Data: 1 a 10 de março de 2024

Locais: Estação Ferroviária de Paranaguá, Teatro Rachel Costa e Nova Brasília – Ilha do Mel

Site oficial: www.cinenagua.com.br

Instagram: @cinenagua

Patrocínio Master: Terminal de Contêineres de Paranaguá

Patrocínio: Cattalini

Apoio: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá, Prefeitura de Paranaguá e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE

Realização: Lei de Incentivo à Cultura – Ministério da Cultura/ Governo Federal Brasil – União e Reconstrução

Produção: Grafo Audiovisual e Oxigênio