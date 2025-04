Cinenaguá estreia nesta sexta com filmes clássicos gratuitos

Inicia nesta sexta-feira (11) a 2ª edição do Cinenaguá, Festival de Cinema de Paranaguá, apresentando grandes clássicos da sétima arte de forma gratuita. Também haverá estreias de duas produções e exibição de um curta local.

As exibições acontecem até domingo (13) na Estação Ferroviária de Paranaguá. A estreia é com Contatos Imediatos do Terceiro Grau, filme de 1977, de Steven Spielberg.

De 18 a 20 de abril, moradores da Ilha do Mel (Nova Brasília), assim como os turistas que lá estiverem podem se divertir com os clássicos.

A 2ª edição do Cinenaguá é apresentada pelo Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), com patrocínio da Cattalini e apoio da Prefeitura, pelas Secretarias de Cultura e Patrimônio Histórico (Secultur), Turismo (Setur) e Serviços Urbanos (Semsu).

A produção é da Grafo Audiovisual e Oxigênio Eventos. A realização é via Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura/Governo Federal Brasil, União e Reconstrução.

Cinenaguá – Clássicos do Cinema em Paranaguá

Data: 11 a 20 de abril

A programação completa pode ser conferida no site oficial: www.cinenagua.com.br, na página https://www.cinenagua.com.br/filmes/filmes-dia-a-dia/ – Instagram: @cinenagua

