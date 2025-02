Circuito Paranaense de Surf Amador 2025 começa neste fim de semana em Gaivotas

O balneário Gaivotas, em Matinhos, recebe neste final de semana a 1ª Etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador 2025, realizado pela Federação Paranaense de Surf (FPS).

A disputa contará com as categorias 40+e 50+ Masculino, Master, Open Masculino e Feminino, Universitário, Curitiba, Sub18 Masculino, Sub16 Masculino e Feminino, Sub14 Masculino e Feminino e Sub12 Masculino. Os quatro primeiros colocados receberam troféu e kits.

Haverá transmissão ao vivo pelo Canal da FPS no Youtube:

https://www.youtube.com/@federacaoparanaensedesurf248

*Seguindo o regulamento da Cbsurf (Confederação Brasileira de Surf) estão sendo adequadas as categorias 40 + e 50 +, assim como o livro de regras de 2025; a categoria sub 12 poderá ter auxílio do caddies na bateria, porém a nota será avaliada de acordo com o desempenho do atletas e auxílio do caddies.