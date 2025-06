Cislipa recupera ônibus de transporte de pacientes abandonado por 4 anos

Foto: Cislipa / Divulgação

Neste sábado (14), a direção do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa) realizou a entrega oficial de um micro-ônibus totalmente reformado, que será utilizado no transporte de pacientes para tratamentos e consultas médicas em outras cidades, como Curitiba. A cerimônia ocorreu às 10h, na base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), localizada na Rua Domingos Peneda, na Vila Itiberê, em Paranaguá.

O veículo, um Marcopolo Volare ano 2015 com capacidade para 27 passageiros, estava abandonado há cerca de quatro anos. Com recursos próprios do consórcio, foi investido aproximadamente R$ 70 mil na recuperação completa do micro-ônibus, destinado ao tratamento fora de domicílio.

A entrega contou com a presença do presidente do consórcio, e prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, do diretor executivo do Cislipa, Daniel Fangueiro, além de profissionais de saúde, servidores do Samu, autoridades locais e convidados.

Com a reintegração do veículo à frota do consórcio, o transporte de pacientes do SUS para atendimento especializado fora dos municípios do Litoral ganha um reforço.

Durante a entrega oficial do ônibus reformado, Daniel Fangueiro destacou a importância da iniciativa para a população da região. “Nós ressuscitamos esse ônibus. Ele estava, literalmente, abandonado há quatro anos. Hoje, graças ao trabalho sério, com zelo pelo patrimônio público e total transparência na gestão, conseguimos colocá-lo novamente em circulação. É um exemplo concreto de que o esforço tem dado frutos”, afirmou.

“Essa estrutura vai ajudar, e muito, a população que precisa de deslocamento para fora dos limites da 1ª Regional de Saúde. Trata-se de mais uma ferramenta a serviço do povo do Litoral”, completou Fangueiro.

Veículo estava há 4 anos a espera de recuperação | foto: Cislipa / Divulgação

Dívidas de R$ 1 milhão pagas

Adriano Ramos enfatizou algumas conquistas em apenas cinco meses da sua gestão frente ao Cislipa. “Conseguimos quitar mais de R$ 1 milhão em dívidas deixadas por gestões anteriores e seguimos firmes na valorização dos servidores. Também promovemos a renovação completa da frota de ambulâncias da Samu Litoral, garantindo mais eficiência e segurança no atendimento à população”, afirmou Ramos.

“Este veículo chega para reforçar o transporte de pacientes entre as secretarias municipais de saúde do Litoral, facilitando o deslocamento para atendimentos, exames e procedimentos fora do município de origem”, concluiu o prefeito.