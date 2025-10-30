Colaboradores representam Porto de Paranaguá em exposição fotográfica dos 90

Também foram entregues os exemplares do livro “Porto de Paranaguá – 90 anos”, adquiridos por empresas locais – o valor obtido será doado ao Instituto Peito Aberto e à Rede Feminina de Combate ao Câncer

Fotos: Claudio Neves / GCom Portos do Paraná

A Exposição Fotográfica Porto Retrato, que homenageia os colaboradores do Porto de Paranaguá, foi aberta nesta quarta-feira (29), no hall de entrada do Auditório Emir Roth, no Palácio Taguaré. São 44 registros de portuários que representam os trabalhadores que passaram pela empresa ao longo de 90 anos de história do porto.

“Fizemos essa singela homenagem àqueles que têm uma longa ou curta história no Porto de Paranaguá. É um evento que representa a todos nós. São essas pessoas que fazem a engrenagem rodar”, enfatizou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

O deputado estadual Hussein Bakri prestigiou a exposição. “Nós temos que reconhecer a importância do Porto de Paranaguá, por seis vezes premiado como a melhor gestão portuária do Brasil. O evento de hoje reforça essa tônica de valorização das pessoas que ajudam a construir essa trajetória”, afirmou.

Um dos homenageados foi o engenheiro Antônio do Carmo Tramujas Neto, com 51 anos de atuação no Porto de Paranaguá. O legado de respeito e amor pelo porto foi transmitido aos dois filhos, que hoje também são profissionais concursados da empresa pública. “Eles se criaram ouvindo falar de porto. Quando eu reunia os amigos em casa, a conversa era o porto, e eles sempre estavam por perto. E hoje, onde eles estão? No Porto de Paranaguá”, relatou.

A portuária Elizabeth Laborne Chiaradia também tem seu retrato exposto no evento. Em 1984, Beth, como é carinhosamente chamada pelos colegas, foi convidada a ingressar no Porto de Paranaguá como funcionária terceirizada e, anos depois, tornou-se parte do quadro efetivo. Desde então, trabalhou em diferentes diretorias, incluindo as áreas administrativa, jurídica e de engenharia. “Me sinto feliz em fazer parte desta família portuária”, declarou.

Os registros fotográficos foram realizados pelo portuário e fotógrafo Claudio Neves, que atua na gerência de comunicação e marketing, e pelo fotógrafo Zig Koch. “Para mim, como parnanguara nascido e criado na cidade, é um prazer trabalhar aqui e ter o privilégio de fotografar as pessoas que movimentam o porto”, comentou Neves.

Além das fotos da exposição, todas as equipes de departamentos foram fotografadas, e as imagens exibidas no sistema que integra a TV corporativa – PORtv. Os nomes de todos os colaboradores atuais também foram reunidos em um painel especial ao lado da exposição.

Entrega de livros

Durante o evento, representantes de empresas locais receberam o livro “Porto de Paranaguá – 90 anos”, adquiridos como forma de contribuir com as campanhas do Outubro Rosa. A obra narra a implantação do porto, destaca resultados recentes e aponta projetos futuros.

O livro foi idealizado por Andrea Carolina Xavier e Meyer, esposa do diretor-presidente da Portos do Paraná. Todo o valor obtido com as vendas será destinado ao Instituto Peito Aberto e à Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC).

“Esses recursos vão ajudar a ampliar os atendimentos, com a compra de suplementos alimentares, cestas básicas e fraldas geriátricas”, explicou a vice-presidente da RFCC, Joane Silva Pesch.

“As doações vêm justamente para que a gente consiga oferecer um melhor atendimento às mulheres assistidas pelo Instituto”, destacou a fundadora do Instituto Peito Aberto, Fabiana Parro.

Sobre a obra

O livro “Porto de Paranaguá – 90 anos” teve coordenação editorial de Fábio Brito, com textos da jornalista e escritora Maria Celeste Corrêa. As fotografias são assinadas por Zig Koch e Claudio Neves.

Com 204 páginas, a obra foi patrocinada pela Cooperativa Agrária e conta com uma mensagem do governador Ratinho Júnior em seu preâmbulo.

Fonte: GCom Portos do Paraná